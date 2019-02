Alejandro Fernández entraría a clínica de rehabilitación (VIDEO)

De acuerdo con el ex campeón del boxeo Julio César Chávez, el cantante Alejandro Fernández podría ingresar a una de sus clínicas de rehabilitación, para tratar su presunto problema de adicción al alcohol.

Durante la presentación de su libro "Julio César Chávez, la verdadera historia", confesó que ya está en pláticas con Alejandro Fernández y en breve, espera dar buenas noticias al respecto sobre su rehabilitación.

Alejandro Fernández es muy amigo mío y Don Vicente, ni se diga. Ya hay pláticas, pero ahorita no puedo meterme en la vida de ellos. Si me piden ayuda yo voy a ayudar a cualquiera.

Al cuestionarle por más detalles del acercamiento que habría tenido con Alejandro Fernández, el ex pugilista Julio César Chávez declaró con una sonrisa: “ahorita por cuestiones (de confidencialidad), no puedo hablar, pero todo va a estar bien”.

Por otra parte, Julio César Chávez (ahora comentarista deportivo) declaró que Jorge “El Coque” Muniz, es otro de los artistas con los que tuvo comunicación sobre sus problemas de adicción al juego y al alcohol e, incluso, confesó que el cantante le prometió que en breve se trataría en sus clínicas.

“Yo fui a su casa a hablar con él y quedó mi compadre muy cordialmente de ir a la clínica, pero me dijo: 'tenga para que se entretenga'. Nomás me echó mentiras y de ahí no lo he visto, con la que he estado en contacto es con mi comadre”.