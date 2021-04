Alejandro Fernández se conserva como los buenos vinos: "a mis 50 años, me siento mejor que nunca"

El pasado fin de semana Alejandro Fernández cumplió 50 años de edad y ante esto, el cantante mexicano tiene mucho que agradecer como por ejemplo haber vencido al Covid-19 o el nacimiento de su nieta Cayetana. Tras la celebración por el inicio de una vuelta al sol, el hijo de Don Vicente Fernández, El Charro de Huentitán, compartió una fotografía en sus redes sociales con la que demostró que se conserva como los buenos vinos.

Alejandro Fernández, mejor conocido como "El Potrillo", mostró la tonificada anatomía que conserva a sus 50 años de edad, recibiendo muchos piropos y comentarios halagadores de parte de sus fans y colegas del ambiente artístico.

El cantante manifestó que una de las claves de la vida "creo yo, es sentirse bien contigo mismo", ya sea con tu trabajo, con tu alimentación o con algún pasatiempo, "siempre debes de escucharte y de procurarte".

Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme seguir creciendo y por darme la salud y la fuerza necesaria, para disfrutar lo que me queda de camino.

Alejandro Fernández resaltó al final de su publicación que hoy, a sus 50 años de edad, "me siento mejor que nunca".

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia, fue una de las famosas que comentó el post de "El Potrillo". Además de desearle un feliz cumpleaños, le dijo que "estás mejor que nunca".

Estos son algunos de los comentarios de parte de sus seguidores: "¡ay! qué calor me acaba de entrar de forma repentina, ¿no tendrás por ahí un abanico o un ventilador?", "tal y como me lo recomendó el doctor", "como los buenos vinos, entre más añejo...", "y yo le doy gracias a Dios y a la vida por poder estar contemplando esto ahora mismo, la pena estar tan lejos. Ver, pero no tocar" y muchos más.