El cantante Alejandro Fernández tiene con "Caballero" un estreno musical. A través de él regresa a sus "raíces musicales", cuenta en entrevista con EFE, y espera que le guste a sus seguidores y colocarlo entre los primeros lugares de popularidad en muchos países.

Alejandro Fernández a través de sus redes sociales da un adelanto de "Caballero", su nuevo tema musical que podrá escucharse en todas las plataformas dentro de poco y se incluye en su próxima producción discográfica, la cual sale en 2020.

El disco es dedicado al mariachi, a la "música que lo vio nacer", cuenta, y también a la que recurre ahora que ha madurado personal y musicalmente.

Este nuevo álbum trata de regresar a mis raíces, a mi cultura, a la música que me vio nacer y con la que crecí. Es retomar el principio", asegura Fernández.

Alejandro Fernández, "El Potrillo", quien tiene 48 años de edad, refiere que se siente emocionado con este nuevo disco porque le recuerda sus orígenes musicales y también su infancia.

La gente debería de preocuparse si no ve a un Alejando más maduro. He aprendido muchísimo y todas las experiencias que he tenido las hemos plasmado (en el disco)."