Alejandro Fernández y América Guinart bailan y cantan en la boda de su hija Camila y Francisco

México.Alejandro Fernández y América Guinart, padres de Camila, quien se casó el pasado viernes en Guadalajara, Jalisco, México, la pasaron cantando y bailando en la boda de su hija, quien ya es esposa de Francisco Barba. A través de unos videos que circulan en Instagram, los exesposos se ven felices de la vida y pasan momentos inovidables en una ocasión especial.

Camila Fernández y Francisco Barba tuvieron una boda especial en la que no podían estar ausentes el cantante Alejandro Fernández y América Guinart, los famosos padres de la guapa novia, y como era de esperarse, fueron captados disfrutando de la fiesta bailando, además, América cantó "La Mano de Dios", de José Alfredo Jiménez, según puede verse.

En otro video se aprecia que América y Alejandro bailan a ritmo del DJ que amenizó la celebración en un salón de Zapopan, Jalisco, en donde asistieron poco más de 130 invitados. Trascendió que originalmente se contemplaba un total de unos 250 invitados, pero debido a la contingencia del coronavirus COVID-19 bajaron el número de los mismos.

América Guinart y Alejandro Fernández se divorciaron en 1998, tras seis años de haberse casado, y en reciente entrevista con "Ventaneando", ella comentó que, aunque ha tenido varias parejas, no se ha vuelto a casar porque no lo ha considerado realmente conveniente.

Decidí no casarme otra vez porque, estuve una vez a punto de casarme, pero me di cuenta que Alejandro, por su carrera, es muy ausente físicamente, entonces, yo pensaba que mis hijos me necesitaban cerca a mí. No me arrepiento para nada, tuve parejas que siempre me permitieron esa cercanía con mis hijos”, confesó América.