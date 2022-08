Alejandro Fernández y su familia pierden demanda contra Televisa por El Último Rey, el hijo del pueblo

México. Alejandro Fernández, su mamá doña Refugio Abarca y el resto de la familia de don Vicente Fernández pierden demanda que entablaron en contra de Televisa por la transmisión de la serie El último rey, el hijo del pueblo.

La revista TVNotas comparte que la demanda no habría procedido porque faltaron varios documentos importantes que la familia del fallecido Vicente Fernández debió presentar ante las autoridades correspondientes para que continuara la demanda, y no los presentó.

Doña María del Refugio Abarca, viuda de Vicente Fernández, actuó legalmente en contra de las televisoras responsables del proyecto (Televisa y Univisión) para evitar que saliera al aire la serie de su esposo, pero su demanda no procedió.

Foto de Televisa

TVNotas comparte que los abogados de la familia Fernández no lograron que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aplicara la infracción solicitada por la transmisión del proyecto, porque presuntamente no presentaron los papeles que debieron y acreditaba a doña Cuquita como heredera universal.

“Quizá haya algo que la familia no quiere que ellos sepan. Si faltaron hojas es por algo, al no cumplir no se le dio trámite y por eso Televisa pudo pasar la serie, se desechó la infracción solicitada”, dice un informante allegado a los Fernández a la citada revista de espectáculos.

La misma fuente supone que probablemente doña Cuquita no es la heredera universal de Vicente Fernández y no es dueña de la marca del famoso.

"Tal vez hay cosas muy gruesas que aparecen en la escritura y prefirieron perder que darle más armas a Televisa para que les saquen más cosas y acabar de balconear temas de la familia”, remarca el informante.