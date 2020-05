Alejandro Mejía en la posibilidad de llegar a los Premios Óscar

En una agradable plática por videoconferencia, el director morelense de fotografía Alejandro Mejía conversó con periódico EL DEBATE desde Nueva York sobre el panorama del cine internacional, así como de su ascendente carrera, los proyectos que están llegando a su vida tras 20 años de picar piedra (la mitad de ese tiempo en Estados Unidos), y que hoy en día se ven impulsados por su premio a Mejor Fotografía en el Festival de Cine Tribeca por su labor en la cinta mexicana-estadounidense, 499, de la mano del director mexicano, Rodrigo Reyes.

Alejandro Mejía en la plática con periódico EL DEBATE.

(Screeshot de la plática con el cineasta).

Esta producción también fue reconocida en el encuentro internacional de Cine Documental Hot Docs, en Toronto, lo que le da precalificación para buscar una posibilidad en los próximos Premios Óscar.

Vivió momento de temor. El mexicano, que desde temprana edad encontró su pasión por la fotografía y de ahí la cinematográfica, ha radicado desde hace 10 años en la Gran Manzana, donde comenta que aún en Nueva York siguen en cuarentena por la pandemia del coronavirus Covid-19.

En este tiempo de aislamiento en el que su profesión, el cine, las producciones están detenidas, recuerda que el último proyecto que alcanzó a filmar fue un videoclip musical, el pasado 15 de marzo, previo a que se instaurara la cuarentena. De ahí le tocó padecer momentos de angustia al enterarse que el actor que protagonizó la historia del video dio positivo a Covid-19.

“Obviamente, se paró todo, los proyectos están en stand by, no sabemos si se van a cancelar por completo o se van a posponer.”

Recuerda los momentos más difíciles de los dos meses de aislamiento que lleva, en los que dice que durante el primer mes era muy fuerte escuchar las ambulancias cada rato y al enterarse que el actor con el que convivió en un rodaje estaba contagiado llegó a desarrollar temor.

“El actor salió positivo de Covid-19 y todos nos asustamos... Todo esto se salió de control, porque nunca sabes sicológicamente si tu mente te está jugando chueco o realmente te está faltando la respiración. Toda esta sicosis de las primeras tres o cuatro semanas sí fue horrible. Empezabas a escuchar que algún conocido ya estaba en el hospital, luego algunos fallecidos. Aquí le pegó durísimo a la comunidad mexicana en Queens, hubo más de 500 muertos registrados por el consulado.”

El oasis en su vida. Este 2020, en medio de esta cuarentena, se anunció a los ganadores del Festival de Cine Tribeca, donde Alejandro se impuso en la categoría a Mejor Fotografía. Al respecto, expresa que para él fue como un oasis este premio, porque creía que ya no se celebraría el festival por la situación de la pandemia.

“El premio se tuvo que hacer virtual y fue un poquito de decepción, porque ya teníamos planeado traer al actor de España (el protagonista Eduardo San Juan Breña) y hacer la fiesta en la premier. Es la primera vez que un largometraje que yo fotografié está en la selección oficial del festival y después de 10 años de estar acá era como mi oportunidad, entonces vino este virus y se canceló todo. Al final de cuentas se decidió que se hacía el festival online, solo para jurado y prensa.”

Comenta que hubo una ceremonia de premiación online, y que la producción de 499 organizó una fiesta virtual por Zoom y ahí se enteró que ganó Mejor Fotografía.“Fue una sensación increíble, pero a la vez rara porque pude compartir aquí con mi esposa, pero al final era como que también quería hablar a mis amigos en México y celebrar, pero poco a poco me fueron llegando mensajes y felicitaciones. Fue así un proceso más personal”, destaca.

Agrega que esta distinción lo ha llevado a que lo busquen para otros proyectos y a mantenerlo ocupado en lo que resta de la cuarentena.

Alejandro Mejía se describe como un director de fotografía que trabaja tanto en ficción como en documental y gustoso explica que 499 justamente es un largometraje híbrido, porque integra ambos géneros cinematográficos.

“Pusimos a un actor que trajimos de España y que está personificando a un conquistador, no necesariamente es Hernán Cortés, que aparece 500 años después en el 2018 en México, y hace el mismo viaje que hicieron los españoles de Veracruz a la Ciudad de México, pero se va encontrando con la realidad durísima de la violencia, de las desapariciones y va teniendo encuentros. Toda esta gente es real, y ahí es donde se combinan las dos partes, y él se va destruyendo emocionalmente por lo que ve, se va desmoronando. Y es como una pregunta abierta sobre si estamos mejor o peor que hace 500 años”, relata.

Está trabajando en videos de musicales, la preparación de una película de ficción y a raíz del premio surgió un probable proyecto en Los Ángeles sobre la vida de un famoso personaje de la música mexicano-americana. También está en pláticas para retomar, probablemente en agosto, una película que ya había iniciado a rodar con el director Rodrigo Reyes.

El artista, que ha trabajado también en las cintas 306 Hollywood, Absent e Hijo de monarcas, y en campañas publicitarias para Google y otras marcas con figuras del espectáculo como Sofía Vergara, además ha conseguido nominaciones a festivales y galas de premiación como Sundance, Oslo, los Emmy Awards y Critic Choice Awards, y ha sido parte de la Berlinale, considera que la forma de trabajar en las grandes producciones del séptimo arte se verá importantemente modificada luego de esta pandemia.

“Va a cambiar y habrán muchas cosas nuevas. He estado leyendo y se habla incluso de que ya no va a haber la clásica silla del director, sino ahora van a ser sillas de plástico que puedan limpiar. En mi caso, todo el equipo de cámaras debe estar desinfectado, tenemos que tener la casa de renta en la que confiamos, de donde vamos a sacar el equipo. Mi asistente de cámaras va a ser el único que lo podrá tocar.”

Añadió que tal vez tendrán que usar cubrebocas y careta, y considera que los actores serán la parte más complicada, “por las escenas de besos y de sexo. Ahora, ¿cómo se van a hacer?”.

Menciona que se maneja que los actores van a tener que tener la prueba de Covid-19 para mostrar que no están contagiados. Al usar standings para iluminar y cuando se tengan que hacer cambios o ajustes, se tendrá que sacar al actor y traer al standing de regreso. “Se habla de que los tiempos se van a acortar, de que ya el director no va a tener el chance de hacer 50 tomas, sino que se van a ir reduciendo, y también se habla de citarnos a diferentes horarios, de ir escalonándonos.”

En cuanto al resultado, calidad y presupuesto de las producciones por los cambios anteriormente citados Alejandro confiesa que sí podrían afectar porque en su experiencia, el mexicano está acostumbrado a trabajar con poco y hacer mucho, a ser más arriesgado, sin embargo, en Estados Unidos hay muchas reglas, pero que se tendrán que buscar lentes o técnicas que permitan el acercamiento al actor sin hacerlo físicamente.

“Esto va a repercutir mucho en el proceso artístico, entre las cosas que te imaginas y ahora va a ser las que puedas hacer mientras se vaya regularizando. En los proyectos documentales, donde la realidad existe y esa no se puede cambiar, habrá que tener los protocolos de seguridad.”

Con la mira en Sinaloa. Hablando de documentales, confesó que ha estado en pláticas con el barítono mazatleco José Adán Pérez, con quien ha conversado sobre la posibilidad de realizar un documental o filme en Sinaloa sobre la vida de un compositor de la región y en el que se retraten además diversos municipios del estado.

“En una plática con Adán me comentó que está la oportunidad de tal vez hacer un proyecto de un disco que hará de un compositor sinaloense, el autor de El barzón (Luis Pérez Meza), para el que posiblemente incluirá músicos de Nueva York y que valdría la pena registrar en video esta parte. Me parece increíble que se pueda hacer algo así, porque siempre me ha interesado mucho la música tradicional y he participado en proyectos de música de otras regiones. En Sinaloa hay una tradición histórica y reconocidísima de música de viento.”

Señala que este proyecto surgió a raíz del tiempo de reflexión y encierro por la cuarentena, tiempo que también lo ha llevado a cuestionarse sobre qué tipo de trabajos quiere hacer, a analizar si seguirá realizando comerciales que siente que no van a cambiar el mundo, pero le van a dar dinero, o se va a olvidar un poco de eso y se enfocará a hacer en los que gane menos dinero, pero ayuden un poco a reflexionar en lo que se está haciendo como especie.

Dice que su carrera ha sido de resistencia, como un maratón, porque eligió hacer proyectos que digan algo a sabiendas de que se tardaría muchos más años en llegar a reconocimientos como el Tribeca o en Sundance, pero que por otro lado asegura que lo hace por una cuestión de ética personal y del corazón.“Tengo amigos que se han ido por el lado comercial y más rápido han llegado a otras cuestiones como de estabilidad económica, pero ahora son de ¿y cómo le haces para hacer esos proyectos?, y he tenido esta congruencia y esta paciencia. Por otro lado, he tenido alternativas de solvento económico para poder enfocarme a eso, porque no se puede todo en esta vida. Diez años después de tomar la decisión de mudarme a Estados Unidos con unos ahorros e invertir en un restaurante, me han permitido dedicarme a lo que quiero hacer y he tenido esa congruencia, primero con proyectos pequeños, luego más grandes y ahorita llega justo en el décimo aniversario y en esta pandemia, empieza a dar resultado.”

Afirma que Estados Unidos continúa haciendo posible el sueño americano y el reconocimiento a quien trabaja y es constante, mientras que en México se tiene mucho talento, pero no tantas oportunidades.

“Nosotros en México tenemos mucho talento, somos gente muy guerrera y luchadora, el problema es que las oportunidades en nuestro país son muy pocas. Somos mucha gente y está muy centralizado en las familias de quienes son los dueños de los medios de comunicación o de los que tienen los apoyos del cine, y si no eres de esas familias o con pasado europeo es mucho más difícil y complicado tener un lugar.”

Como ejemplo de esta situación, contó sus inicios en el cine.

“A mí eso me pasaba en México. Soy de Cuernavaca, me fui a la Ciudad de México y no conocía a nadie y me era muy difícil para que me dieran la oportunidad de fotografiar una película. Inclusive la primera que hice fue cuando ya me vine a vivir a Estados Unidos y me invitaron a regresar a México. Mientras en Estados Unidos valoran mucho el trabajo, energía y compromiso que tienes, obviamente acá son muchos sacrificios y disciplina que se tiene porque es una ciudad durísima.”

(Foto: Cortesía Alejandro Mejía)

Con un pie en los Óscar. Asegura que aspira a seguir manteniendo los pies en la tierra, así como el discurso de los proyectos que quiere hacer. Se dice privilegiado de trabajar en cine, porque no viene de una familia de artistas y no es un fotógrafo clásico de escuela de cine. Su primer acercamiento a este arte fue cuando conoció el trabajo del papá de uno de sus compañeros de la preparatoria, quien era un fotógrafo para National Geographic, Adalberto Ríos.

Desde joven se ha enfrentado con la negativa de que no podría escalar en esta profesión. Así, hoy en día se dice seguro de ir construyendo su futuro, que ha enriquecido con talleres y con el trabajo de personajes como el de Gabriel Figueroa, quien es uno de sus ídolos.

Inspirado por la vida y admirador de mexicanos como Rodrigo Prieto ( Amores perros) y Emmanuel Lubezki ( Birdman), e impulsado por su insaciable curiosidad, asegura que no le obsesiona ganar un Óscar, aunque si llega, para él sería increíble y bienvenido.A sus logros se suma el recién ganado Premio Especial del Jurado en el encuentro internacional de Cine Documental Hot Docs, en Toronto, también por la cinta 499, lo que le da la calificación automática al fin para los preliminares de los Premios Óscar.

“Uno siempre va a soñar con estar ahí (en los Premios Óscar) y no es un hecho que estemos, pero es un camino que lleva la película, de dos festivales, dos premios. Ahora vamos a entrar a esta preliminar y en una de esas que por la pandemia hay menos películas y nos llegamos a colar ahí, ya cualquier cosa puede pasar, y es por un proyecto que hicimos con todo el corazón en México, con poco presupuesto, pero ahí se nota esa pasión que traemos y eso es para mí lo más importante y quiero no perderlo.”

Finalmente, apunta a que le gustaría trabajar con los directores Gabriel Mariño, Amat Escalante, el mazatleco Alejandro Guzmán, y más, con algunos ya ha colaborado, con otros no. E invita a quienes están en casa en cuarentena a que se relajen y sigan las medidas necesarias.