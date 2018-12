Alejandro Nones forma parte de la evolución de la televisión

El actor Alejandro Nones se dice más que afortunado de poder estar trabajando en uno de los momentos de mayor trascendencia en la televisión no solo en México, sino en toda Latinoamérica: "estamos en un momento de evolución, de cambio, creo que viene una era de historias padres, de personajes padres, de salir de la zona de confort, de romper estructuras", comentó en entrevista con EL DEBATE.

Alejandro Nones aplaude y celebra que los altos mandos de las televisoras estén tomando riesgos en pro de la nueva era de la televisión.

A fin de cuenta debemos entender que esto es un negocio y ellos se basan en números y por eso yo creo que ha costado un poco hacer los cambios, pero hoy en dia lo están haciendo y eso hay que aplaudirlo.

"Amar a muerte" superó por completo las expectativas del actor Alejandro Nones. Foto: cortesía

Alejandro Nones da vida al no típico villano de telenovelas "Johny Corona" en el exitoso proyecto del momento "Amar a muerte", protagonizado por Angelique Boyer, Alexis Ayala y varios actores más.

"Este personaje no es el cliché o el típico villano, yo decidí hacerlo de otra manera para que tuviera contraste y no fuera simplemente: '¡ah!, ahí esta el malo, vamos a esperar a que haga maldades', en la historia se desenvuelve como la mano derecha del hombre mas rico de México, el dia de su boda lo matan y después descubren que lo mando matar mi personaje, este tipo que esta al mando de este imperio de comunicación llamado Grupo Carvajal, parece que no parte un plato y resulta que parte la vajilla entera", manifestó Alejandro Nones.

El actor contó que se involucro por completo la creación de "Johny Corona", aunque al principio no fue fácil, pues todo el equipo de "Amar a muerte" tenía un concepto totalmente diferente de este villano.

Me atrevo a decir que ha sido el personaje que mas involucrado he estado, tanto en diseño de imagen, en su forma de hablar, yo realmente cambie bastante la idea que se tenia de él y eso gracias a que tuve el apoyo del escritor, de mis compañeros y de los productores.

"Al principio no fue fácil ya que todo el mundo tenia otra idea en la cabeza, me toco exponer mi tesis del personaje y poco a poco irme ganando el apoyo de todo el mundo y teniendo la posibilidad de hacer un personaje que en mi cabeza era mas interesante que simplemente pararme ahí y hacerla de malo", contó.

Alejandro Nones vive grandioso año

"Amar a muerte" rompió todos esos moldes de las típicas telenovelas de Televisa, en pantalla se decidió mostrar una historia más arriesgada, teniendo como resultado elevados números de raiting.

Para mi ha sido un gran placer, es un proyecto que considero es un paso mas a la evolución de la nueva televisión mexicana y latinoamericana, es un proyecto arriesgado, con una historia diferente, con unas actuaciones en otros tonos.

"Con personajes no tan definidos como generalmente existen en la televisión, de bueno o malo, simplemente son personajes que tienen mucha más verdad, porque juegan en todos los mundos como lo hacemos todos, nadie es bueno, nadie es malo y los que puedan ser catalogados malos, en su mente no lo son, entonces, formar parte de un proyecto asi es maravilloso", resaltó Alejandro Nones.

El actor considera el 2018 como uno de sus mejores años, satisfecho con lo que ha logrado en su carrera actoral, donde cada vez se siente mas seguro para arriesgar, adquiriendo un nivel de disciplina y entrega hacia todo proyecto, lo que según contó, lo hace ser una mejor persona.

"Ha sido uno de los mejores años de mi carrera, mucho trabajo, no hubo un solo día que no estuviera trabajando, empece el año con trabajo, termino el año con trabajo, agradecido, contento, es un gran año".