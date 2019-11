Alejandro Sandí se autosecuestró, dice famoso productor

El productor Emmanuel Duprez dice que el actor Alejandro Sandí no fue víctima de secuestro en el Nevado de Toluca, el fin de semana, como se dio a conocer, sino que él mimo se autosecuestró para lograr fama; los hechos no le parecen reales.

En entrevita con el programa de televisión Sale el Sol, Duprez asegura que el supuesto secuestro de Alejandro Sandí fue un montaje y causa polémica tras tuitesr un tuit en donde se habla del autosecuestro.

Qué lástima que haya gente que sea capaz de auto secuestrarse con tal de ser un poquito famoso, en fin cuando no hay talento no queda de otra. Nunca creí nada de ese “espectáculo” mal armado", dice el tuit.

Qué lástima que haya gente que sea capaz de auto secuestrarse con tal de ser un poquito famoso, en fin cuando no hay talento no queda de otra. Nunca creí nada de ese “espectáculo” mal armado.

Duprez se plantea que, habiendo tres actores, entre ellos Esmeralda Ugalde, la hermana de la cantautora Ana Bárbara, ¿por qué secuestrar a Sandí? Ella es la más famosa de los tres.

¿Por qué me tengo que quedar con él y no me quedo con la mujer más famosa si lo que quiero es un secuestro, aunque sea exprés?”.