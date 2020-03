Alejandro Sandí toma importante decisión tras el secuestro vivido

A finales de 2019, el actor Alejandro Sandí fue secuestrado en el Nevado de Toluca, cuando paseaba en compañía de las también actrices Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias.

Tras el secuestro que vivió Alejandro Sandí, en entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría comenta que tras el hecho que marcó su vida tomó una decisión y comparte cuál es.

Alejandro Sandí confiesa que se dejaron de hablar él y Vanessa Arias, incluso se dejaron de seguir en sus respectivas redes sociales.

Ambos actores decidieron que dejar de verse y hablarse era lo mejor para los dos, sobre todo por lo que les había pasado, y lo ve como algo totalmente sano.

Y en relación a los comentarios de muchas personas que opinaron que Alejandro fingió su secuestro, responde que le parecen fuera lugar y son una falta de respeto a su persona y a su familia.

Es una agresión, me parece que es triste que no tengamos ni siquiera la empatía y se vaya más allá de eso y que nos agredamos entre nosotros”.

Sandí, en entrevista con el programa Hoy, relató en su momento cómo se sintió ese día del secuestro.

De repente unos tipos nos pusieron en la cabeza pistolas, a mi las esposas, me vendaron, me metieron a una cajuela y pensaba que me iban a soltar en unas horas, nadamás."