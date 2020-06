Alejandro Sanz llora la muerte de su amigo Pau Donés

Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, a sus 53 años de edad perdió la batalla con un cáncer de colon que le fue diagnosticado hace cinco años y lo alejó temporalmente de los escenarios. Muchos amigos y colegas de la industria musical han lamentado en redes sociales la muerte del cantante.

Alejandro Sanz compartió un video en su feed de Instagram junto a su extrañable amigo Pau Donés, donde ambas cantan el conocido tema "La quiero a morir" del cantautor francés Francis Cabrel. "Quien mira la vida con tanta pasión acaba iluminando todo lo que le rodea. Así era Pau, músico y amigo, sinónimo de una vida como debe ser vivida, un ejemplo de saborear cada minuto regalado".

Son lágrimas de una brevedad que me cuesta encajar y que seguramente tú serías capaz de hacerlo con la etiqueta de grandeza que siempre has llevado puesta. Hasta siempre amigo.

Asimismo en su cuenta de Twitter Alejandro Sanz manifestó que no hallaba las palabras adecuadas para poder comunicarse con la familia de Pau Donés.

Pau, no se que decirle a tu familia, porque a mi me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ellos.