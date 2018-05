Alejandro Sanz pide perdón a su hijo: un fallo imperdonable

Alejandro Sanz es músico y padre. Al parecer sus quehaceres laborales le han consumido mucho tiempo estos días, tanto que olvidó un concierto de su hijo Alexander y ante ese error, el cantante decidió pedirle disculpas desde las redes sociales.

El joven Alexander , de 15 años de edad, toca el trombón en una banda de jazz y Alejandro Sanz le había prometido ir a verlo tocar, pero lo olvidó.

Ante esto, desde su cuenta de Instagram Alejandro Sanz le pidió disculpas y detalló:

Él es mi hijo Alexander. El otro día le prometí ir a ver su concierto de Jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto.

"Un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera mas que tú. Y porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto, espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces".

Alexander es hijo del cantante español y de la diseñadora de moda puertorriqueña, Valeria Rivera. El músico tuvo una corta relación con ella mientras estaba casado con la modelo mexicana Jaydy Michel. Ese engaño provocó la ruptura de su matrimonio, no obstante, ambos hoy se llevan bien. Así lo hizo saber la modelo cuando lo felicitó por haber sido distinguido en España como la persona del año en 2017.

Alejandro Sanz tiene en total cuatro hijos. La mayor es Manuela, de 17 años, fruto de su relación con Michel. Le sigue Alexander; y los pequeños que tiene con su actual pareja, Raquel Perera, Dylan de ocho y Alma de cuatro.