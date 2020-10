Alejandro Speitzer levanta sospechas de ser un personaje en ¿Quién es la máscara?

México.- Con cada capítulo que pasa, los jueces investigadores de ¿Quién es la máscara?, durante su segunda temporada, aprenden a ser más analíticos con los personajes que se les paran en frente y ahora las dudas que han surgido implican a Alejandro Speitzer, quien podría ser el famoso detrás del disfraz de Jalapeño.

Fue durante el más reciente episodio del programa que se transmite por Las Estrellas en donde el personaje de Jalapeño se colocó como uno de los favoritos de la noche e impresionó a los jueces, quienes dictaron los siguientes pronósticos: Óscar Schwebel, Leonardo de Lozzane, Mane de la Parra y Alejandro Speitzer, por Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Juanpa Zurita respectivamente.

Jalapeño, tras dar sus pistas para conocer quién está detrás de su picante disfraz, interpretó con gran energía el tema de Camilo, 'Favorito', con el que hizo bailar al público y hasta los jueces, quienes se mostraron de lo más emocionados con su presentación y quisieron ver más en los siguientes capítulos de este personaje.

Entre las pistas que se ofrecieron durante su presentación se dijo que era una estrella con múltiples talentos, entre ellos la comedia, el drama y el canto, lo que dejó a todos sorprendidos, pues se trata de un artista muy completo, por lo que creen que es Speitzer quien está debajo de la máscara.

Es un personaje con varios talentos que mostró ser amante de la cocina, aunque no sea tan bueno como quiere y sobre su vida, dijo que "Sé que no soy el mejor chef, es que me gusta soñar", lo que muchos han tomado como una clara referencia de que podría ser el actor, pues hace varios años participó al lado de Danna Paola en la telenovela juvenil "Atrévete a soñar".

Jalapeño se enfrentó en la primera ronda de presentaciones contra la muñeca Lele y el hermoso Quetzal, pero logró sobrevivir de la eliminación tras despedir el público a Lele, personaje que escondía a la influencer Nath Campos debajo, lo cual dejó que dejó atónitos a Juanpa y Carlos en la mesa de investigación, pues resulta que el primero es uno de sus mejores amigos y el segundo la conoce desde que era muy pequeña, ya que su padre trabajó con él durante mucho tiempo.

¿Quién es la máscara?: un programa lleno de emociones y misterios

En ¿Quién es la máscara?, desde su inicio, se han vivido capítulos llenos de furor entre los televidentes del reality show, trasmitido a través de Las Estrellas y este domingo 25 de octubre continúa siendo el programa favorito de todos, mismo que regresó el pasado domingo 11 con 18 nuevos personajes, cuatro investigadores, incluyendo a Juanpa Zurita como el nuevo del clan y a Omar Chaparro y Natalia Téllez como los conductores.

El domingo 11 de octubre se despidieron los famosos Mariana Seoane, quien era Ratón, y Poncho de Nigris, tras el disfraz de monstruo, mientras que el domingo 17 salieron Marjorie de Sousa, detrás de Banana y la cantante Dulce, detrás de Medusa, y aunque los talentosos personajes dijeron adiós, todavía quedan 14 estrellas ocultas bajo increíbles disfraces en la competencia a quienes debes descubrir con las pistas que dan sobre su vida.

Mientras que, en el capítulo más reciente del programa, emitido el domingo 25 de octubre, vimos despedirse a los personajes Lele y Tortuga y eran Nath Campos y Braulio Luna quienes se escondían detrás de estas máscaras respectivamente.