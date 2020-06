Alejandro Tomassi niega que dijo tener la cura contra el COVID-19

Diferentes medios difundieron hace dos días que el actor Alejandro Tomassi afirmó que tenía la cura contra COVID-19, pero en realidad eso nunca lo declaró; él señala que malinterpretaron su declaración.

Alejandro Tommasi, quien ha participado en telenovelas de Televisa como El Manantial, mencionó que el coronavirus no se estaba tratando adecuadamente y que él sabía cómo curarlo, y con ello generó polémica en redes sociales.

Lo anterior se hizo público en distintos portales de noticias y ahora se retracta y aclara las cosas. Asegura que solo dijo tener una recomendación para combatir la pandemia.

No es que yo tenga la cura del coronavirus; yo estudié ayurveda durante 30 años y estudié químico biológicas, eso no me hace médico ni tengo la autoridad para decir que yo tengo la cura del coronavirus."