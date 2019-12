Alejandro Tommasi causa gran preocupación por alarmante mensaje

El famoso actor mexicano de películas y telenovelas, Alejandro Tommasi, causó gran preocupación para sus amistades, familiares y fanáticos al publicar en su cuenta oficial de Facebook un alarmante mensaje, el cual se interpretó como una despedida e incluso fue confundido con una nota de advertencia de suicidio.

A través de sus redes sociales, el actor escribió un misterioso mensaje en el que indicaba que su vida llegaba a su fin y agradecía a sus seguidores pidiendo que rezaran por su alma, pues estaría en el cielo.

Nadie busca darme amor y calma. Solo Dios que me recibe, en su ternura, y me ve abraza con su amor allá en la Gloria. Ya me voy y se acabó mi historia, rezaré para tener clemencia. Gracias doy por su cariño no a todos. Que me dieron en un momento de paciencia. Los tendré en la memoria de mi alma. y vendré en a agradecer en el camino. Solo digo gracias por ser lind@s en mi pobre vida que se acaba, buscaré una luz en su mirada cuando recen por mi alma en el cielo", escribió Tommasi.