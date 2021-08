Alejandro Tommasi da a conocer la drástica decisión que toma tras fracasar como cantante

México. El actor y cantante Alejandro Tommasi, originario de Ciudad de México y quien tiene 64 años de edad, comparte en sus redes sociales que tras su fracaso como cantante hará algo que considera conveniente.

Tommasi, cuya actuación en la telenovela El manantial se ve actualmente en el canal TLNovelas, decide retirarse de las redes y además manifiesta en ellas sentirse triste porque la gente no lo apoyó con su música.

“Estoy muy triste porque lancé una canción el fin de semana y no hay ni una persona que haya bajado la canción a su celular, solamente 50 personas la han escuchado", escribe en Instagram.

A Tommasi le pesa que el público no valore su esfuerzo y trabajo como cantante y se muestra algo frustrado porque no obtuvo el apoyo de la gente, como lo había anhelado.

Foto de Instagram

"Ya vi que yo soy una persona que no les interesa. Saco temas, no los compran; hago streamings, no van, no me van a ver, entonces no soy un artista que les interese, solamente les gusta verme en la televisión, en donde no pagan”, añade.

Alejandro tardó muchos años de su vida para decidir lanzarse como cantante y presentar su música, pero no tuvo la respuesta deseada, por lo que se da por vencido y advierte que no hará más esfuerzo para llamar la atención como cantante.

“Es mucho trabajo para que no lo valoren, nada más descarguen cuantas canciones y que no descarguen la mía si es que no les gusta, entonces cerraré redes y me alejaré."

Leer más: Eduardo Yánez: Su intento de suicidio, alcoholismo, inseguridad y otras confesiones

En su faceta de actor, Tommasi ha participado en decenas de telenovelas en Televisa y actualmente se retransmite El manantial a través de el canal TLNovelas, donde comparte actuación con Adela Noriega, Mauricio Islas y Daniela Romo, entre otros actores.