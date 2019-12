Alejandro Tommasi habla sobre el inquietante mensaje que publicó

Gracias gracias . No puedo más que agradecer a Dios y a todos y todas ustedes por sus bellas atenciones y sus lindas palabras de aliento. Dios los bendiga a todos. Los quiero mucho y no les fallaré. Aquí estaré como siempre lo he hecho, con alegría y muchas ganas. Soy bendecido pic.twitter.com/Cz0OZeAxli