Aleks Syntek deja el alma en Plaza Condesa

Una calavera caricaturesca proyectada en la pantalla central, dio la voz de arranque, generando una exclamación del público: “¡Sálvese quien pueda, a gozar malditos!”

Aleks Syntek, con saco negro y corbata de moño del mismo color, salió a escena para interpretar “A cara o cruz”, éxito ochentero de Radio Futura, acompañado de cuatro músicos y una corista.

Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor escucha, tengo que respirar y respirar #alekssyntek #musica #recuerdos Una publicación compartida por Rafa_pineda_ (@rafa_pineda_) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 9:54 PST

“Chin chin el que no se sepa esta canción”, atacó instantes después para presentar “Duele el amor”.

El recital de Syntek era una deuda. Programado inicialmente para el día 20 de septiembre, el músico decidió posponerlo tras los efectos del sismo de un dís antes en la Ciudad de México.

Y cuando la noche está en su nostalgia absoluta,nos deleitamos con @syntekoficial y cómplices ... pic.twitter.com/j7LRVmxkCb — Sofía Sánchez N (@SofiaEnTuRadio) 24 de noviembre de 2017

Y la noche de ayer, en el Plaza Condesa, presentó Trasatlántico, su más reciente álbum en el que reversiona canciones de hace tres décadas, entre ellas “El ataque de las chicas cocodrilo” de los españoles Hombres G.

“Nunca hubo una presentación tal cual, ahora me divierto y aparte es cantar a los que admiro”, dijo.

En pie, dado que para esta ocasión no había asientos numerados, hombres canosos recargados en la pared, jóvenes con cerveza en mano y otros solo entonando las letras.

En algún momento subió al escenario a cinco mujeres que crearon su club de fans, algo que no le atraía del todo.

“No me hallaba yo ahi, decía que era para Backstreet Boys y esas cosas, pero la verdad es que me han tratado muy bien”, indicó.

A ellas, en penumbras, les dedicaría “Te soñé”.

Minutos antes había dado un consejo a los asistentes.

“Hay más gente buena en el mundo, ya no vean noticieros, ese no es el mundo real”, externó antes de dar paso a “Caída libre”.

“Lucha de gigantes”, al tiempo que se proyectaban imágenes de niños, “Mis impulsos sobre tí” y “Es por tí”, esta última a dueto con Cómplices de España, integraron el concierto.

¡@syntekoficial dejó todo en el escenario! El Plaza se inundó de pura buena música https://t.co/Pb51fYYyQS — Reforma Gente! (@reformagente) 24 de noviembre de 2017

No podía faltar “Sexo, pudor y lágrimas”, tema que ha reconocido, lo salvó profesionalmente en 1999 al estrenarse el filme homónimo con Cecilia Suárez y Demian Bichir.

Con ella, como había exigido la calavera animada del inicio, todos gozaron.

The WW trio @westwoodentt @jjuarezww @davidedwardwest Una publicación compartida por syntekoficial (@syntekoficial) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 6:58 PST

NO QUIERE NADA CON EL REGUETÓN

Luego de que Aleks Syntek expresara en agosto pasado que no le gustaba el reggaetón y recibiera fuertes críticas por varios usuarios de las redes sociales, el cantante reitera lo que quiso decir y afirma que sabe lo que es navegar de un sonido a otro, ya que lo ha hecho toda su vida.

La mafia popera de Chicago! @90sPoptour Una publicación compartida por syntekoficial (@syntekoficial) el 8 de Nov de 2017 a la(s) 4:31 PST

“Fue un tropiezo que yo tuve que afortunadamente no fue como el de las bigotonas de Tiziano Ferro porque ahí sí se me hubiera acabado la carrera, pero fue nada más un comentario mal entendido. Yo hablaba de lo primitivo del ritmo y de la repetición de lo mismo, pero no hablé de razas”, dice.

Con 48 años, el cantante también subraya que su sentido musical siempre ha ido a su propio ritmo.

“Yo no freno, porque la verdad es que el mundo del arte y de la expresión, por más popular que sea, es muy vasta y universal, estoy abierto a lo universal y a todas las posibilidades musicales. Por qué no grabé reggaetón ahorita es porque creo que está muy usada la fórmula, no quiero ser uno más de los 300 que están volcándose del pop al reggaetón porque es lo que está de moda".

