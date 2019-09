Aleks Syntek no quiere reguetón en la escuela de sus hijos

Aleks Syntek contó en un encuentro que tuvo con diversos medios de comunicación, que le pidió de la manera más atenta al director de la escuela donde estudian sus hijos, no poner música de reguetón durante los tiempos de esparcimiento.

“En las escuela de mis hijos, bueno, mi hija me dijo 'papá, fíjate que en el recreo nos están tocando esta canción de moda que trae mensajes que no son los adecuados’. Fui a hablar con el director y le dije '¿sabe qué? esa música la oyen en el centro comercial, en Six Flags, los persigue a donde vayan'", comentó Aleks Syntek.

El cantautor mexicano le propuso al director que mejor haga que los chicos escuchen música clásica, la cual, estimula el intelecto.

“Póngales a Mozart, a Bach, aquí, es el único lugar dónde les van a poner algo que les vaya nutriendo”, explicó.

El ritmo (del reguetón) se hizo para procreación, es bien sabroso porque te estimula la parte sexual. Las melodías te estimulan el intelecto.

"Entonces que, de verdad, la gente entienda que oír una gran melodía te hace más inteligente y escuchar puro bit, puro bit, pues te vuelve muy cachondo, mencionó.

Por otra parte Aleks Syntek comentó que ahora quiere debutar en el séptimo arte y está escribiendo guiones; aunque no le ha sido tan sencillo ingresar a esta disciplina. “He estado trabajando con diferentes productores y directores de cine; incluso, estoy involucrándome en temas de hacer guiones”.

Voy a hacer mis pininos, por ahí, ya pronto; que lo he venido amenazando desde hace tiempo, pero no es tan fácil porque el cine es un gremio que se cuece aparte de la música.