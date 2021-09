¡Alerta de spoilers! "Grândola, Vila Morena", canción que ha hecho llorar a fans de La Casa de Papel

¿Aún no has visto la primera parte de la temporada final de "La Casa de Papel"? Esta publicación tiene varios spoilers. El pasado viernes se estrenó en la plataforma de streaming Netflix, los nuevos capítulos de esta aclamada serie española, una producción que lo tiene todo, menos ser predecible.

Días antes del estreno se dio a conocer el "Monumento a los caídos de La Resistencia en La Casa de Papel", un memorial de los integrantes de la banda de "El Profesor" que murieron en temporadas pasadas, dejando muy en claro que otro personaje perdería la vida en el atraco en el Banco de España:

"Oslo", interpretado por el actor Roberto García Ruiz, muere en la primera temporada (su personaje era el primo de Helsinki).

"Berlín", personaje del actor español Pedro Alonso, muere en la segunda temporada.

"Moscú", interpretado por Paco Tous (era el padre de "Denver"), también murió en la segunda temporada.

"Nairobi", interpretado por la actriz española Alba Flores; muere en la cuarta temporada.

Ante el estreno de los nuevos capítulos, la pregunta del millón fue: ¿quién será morirá en la quinta temporada de "La Casa de Papel"? Sin dudar alguna la muerte que más ha dolido es la de "Nairobi". En la temporada pasada Gandía le disparó en la frente y el final fue inolvidable. Como olvidar su "chiqui pum, chiqui pum, chiqui pum".

Aún no hemos superado la muerte del personaje de la bella actriz Alba Flores y ahora, tuvimos que enfrentar la inesperada despedida de otro de los personajes estelares: "Tokio", interpretado por la actriz española Úrsula Corberó. ¿Por qué nos haces esto Tío Netflix?

Al final del capítulo cinco de la primera parte de la temporada 5 de "La Casa de Papel", "Tokio", "Denver" y "Manila" quedan acorralados en la cocina del Banco de España. Previo a esto "Helsinki" quedó gravemente herido y muchos pensaron que sería él quien fallecería.

"Denver" y "Manila" logran escapar de la cocina, pero "Tokio" no corrió con la misma suerte, ya que había recibido varios impactos de bala de parte unos francotiradores. Aún herida, estaba lista para enfrentarse al equipo de despiadados militares que habían entrado al Banco de España para eliminarlos. Cuando ya estaba sola en la cocina, a punto de entrar dichos militares (entre ellos Gandía), "Río" logra hacer una agujero en el suelo, pero era demasiado tarde. No hubo tiempo suficiente para hacerlo más grandes y poder salvar a su amada.

"Tokio" sabiendo enfrentar su destino, se despide de "Río" (personaje del actor Miguel Herrán):

No estés triste, hoy acaba algo, pero es el día de tu siguiente vida, tienes que vivir muchas vidas mi amor, muchas...y ahora vete porque va a haber jarana.

Al entrar los militares a la cocina disparan en contra de "Tokio" ante la mirada de "Río"; con las pocas fuerzas que le quedaban, logró activar unas granadas que llevaba consigo. "No soy de llegar a viejecita en un penal, soy más bien de escapar y si no puede escapar mi cuerpo, al menos que escape mi alma".

Con la explosión, logra acabar con parte del comando militar, entre ellos Gandía. Con esto a su vez, "Tokio" vengó la muerte de su entrañable amiga "Nairobi".

Mientras todo esto ocurría, se escuchaba de fondo una canción que hizo llorar a los fans de "La Casa de Papel"; la melodía y la letra hicieron aún más triste el desenlace de "Tokio". Se trata de "Grândola, Vila Morena", el himno de la Revolución de los Claveles de Portugal en 1974. La versión que se oyó en el final de la primera parte de la temporada 5, es la de los cantantes españoles Cecilia Krull y Pablo Alborán.

Y como los fans de "La Casa de Papel" lo saben Cecilia Krull es la intérprete de "My life is going on", tema que escuchamos al inicio de cada capítulo desde la primera temporada.

"Grândola, Vila Morena" es de la autoría del cantante y compositor portugués José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, quien también lo interpretó originalmente. Lo grabó para su álbum "Cantagias de Maio", lanzado a fines de 1971. Al principio esta canción la compuso como homenaje a la Sociedad Musical Fraternidad Operaria Grandolense que fue clave en su carrera musical.

Años después, "Grândola, Vila Morena" se convirtió en himno de la revolución militar del denominado Movimiento de las Fuerzas Armadas, que en 1974, acabó con el régimen que gobernada Portugal desde 1925. En esta lucha se logró derrocar a Marcello Caetano, el último dictador del Estado Novo que sucedió en septiembre de 1968 a Antonio de Oliveira Salazar, poniendo punto final a la dictadura más duradera en la Europa del siglo XX.

Te comparto la letra en español de "Grândola, Vila Morena":

Grândola, villa morena

Tierra de hermandad

El pueblo es el que manda más

Dentro de ti, oh, ciudad

Dentro de ti, oh, ciudad

El pueblo es el que manda más

Tierra de hermandad

Grândola, villa morena

En cada esquina, un amigo

En cada rostro, la igualdad

Grândola, villa morena

Tierra de hermandad

Tierra de hermandad

Grândola, villa morena

En cada rostro, la igualdad

El pueblo es el que manda más

A la sombra de un encina

Que ya no conocía la edad

Juré que sería mi compañera

Grândola, tu voluntad

Grândola, tu voluntad

Juré que sería mi compañera

A la sombra de un encina

Que ya no conocía la edad

