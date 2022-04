Alessandra Rosaldo hace divertida felicitación a José Eduardo Derbez por sus 30 años

Morelia, Michoacán.- “¡Feliz cumpleaños Darketo! Te deseo un año espectacular. ¡Salud por todos los logros cumplidos, los que estás cumpliendo y los que vienen por cumplir!”, se lee en el post de la divertida publicación que hizo Alessandra Rosaldo a José Eduardo Derbez por sus 30 años.

Agradecido por el video hecho por la esposa de su papá Eugenio Derbez, el cumpleañero, José Eduardo, mostró parte de la relación que tiene con ella. Un “Te quiero Ale”, se lee como respuesta de José Eduardo.

Desde muy temprano por la mañana, Eugenio Derbez también dedicó un video para felicitar a su hijo más pequeño, también a través de la red social de Instagram le envió un mensaje, escribió:

“Admiro tu convicción y la forma como ves la vida. Siempre genuino, siempre auténtico. Me has dado enormes lecciones sobre cómo vivir cada quien su vida. ¡Feliz cumpleaños hijo! Te amo José Eduardo, celebra como solo tú sabes”, posteó el padre, mientras que el cumpleañero le respondió con un: “Te amo”.

En las redes sociales de Eugenio Derbez también se le ve muy feliz compartiendo el programa «LOL: Last One Laughing México», en el cual estará participando a lado de su hijo, quien será su co conductor en el programa que está próximo a transmitirse en la plataforma de Prime Video.

José Eduardo Derbez, es hijo de la actriz mexicana Victoria Ruffo y del actor y comediante mexicano Eugenio Derbez y hermano de Vadhir Derbez, Aislinn Derbez y Aitana Derbez, por parte de su padre.

Aislinn Derbez también hoy dedicó una felicitación a su hermano, con una fotografía que se hizo en un viaje familiar en Marruecos, ahí se le ve al festejado sentado en un trono, por lo que la hermana aprovechó la imagen para mostrarle su amor en este aniversario de vida: "Feliz cumpleaños al sultán de esta familia: José Eduardo Bienvenido a los 30s, aunque es raro que te veas más grande que yo", a lo que José Eduardo respondió solo con emojis de risa.