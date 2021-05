Alessandra Rosaldo hace sorprendente confesión de la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

En uno de los recientes episodios de la segunda temporada del reality show "De viaje con los Derbez", la cantante Alessandra Rosaldo tuvo una charla de mujer a mujer con su hijastra la actriz Aislinn Derbez, plática en la cual surgió una revelación sobre su separación del actor Mauricio Ochmann, padre de su adorable hija Kailani.

La integrante del dúo musical Sentidos Opuestos y esposa del comediante Eugenio Derbez, sorprendió al revelar que fue Mauricio Ochmann quien ya no quería continuar con la relación amorosa que tenía con Aislinn Derbez, protagonista de la serie "La Casa de las Flores".

Alessandra Rosaldo felicitó a Aislinn Derbez por no haberse aferrado al padre de su hija y continuar con su camino. La cantante contó que Eugenio y ella estuvieron muy preocupados. "Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderle, no te agarraste de él, no le suplicaste, ósea, respetaste que no quería estar más y lo viviste".

La primogénita de Eugenio Derbez, fruto de la relación amorosa que tuvo con la actriz de doblaje Gabriela Michel, manifestó que tras su separación descubrió la verdadera prueba de amor. "Dije: 'ahí está la verdadera prueba de amor porque si yo digo que lo amo".

Y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté, en donde quiera estar y poder seguir la relación, diferente, pero seguirla teniendo.

Alessandra Rosaldo comentó que llegó a pensar que para la segunda temporada de "De viaje con los Derbez", Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no volverían pues no la pasaron nada bien como pareja en el viaje a Marruecos, "pero nunca me imaginé que tú y Max ya no iban a estar juntos".

Por su parte la hermana de José Eduardo, Vadhir y Aitana Derbez le respondió: "es lo último que me hubiera imaginado que iba a pasar en mi vida (su separación), fue muy doloroso".