Alessandra Rosaldo impactada con la belleza de Victoria Ruffo

El día de ayer José Eduardo Derbez compartió una foto a lado de su madre Victoria Ruffo, ganándose miles de likes en minutos y es que cuando el actor aparece a lado de su madre las redes estallan.

Con más de cien mil likes y cientos de comentarios, José Eduardo dejó en claro que lleva una excelente relación con la actriz, pero hubo uno en especial que llamó la atención de sus fans y se trata el de su Alessandra Rosaldo.

Resulta que la cantante quedó impactada con la belleza que se carga la actriz y lo dejó bien claro frente a los seguidores del joven con quien también se lleva de maravilla.

"Guapísima tu mami", fue el comentario de la Rosaldo el cual alncanzó más de 1500 me gusta en cuestión de segundos.

Y es que para los que pensaban que entre Victoria y Alessandra había una especie de rivalidad sucedió todo lo contrario demostrando madurez pues algunos medios aseguraron que las declaraciones que ha hecho Victoria entorno a Eugenio Derbez podrían molestar a Rosaldo.

Para los que no estaban familiarizados con el tema Eugenio Derbez mantuvo una relación con Victoria Ruffo, fruto de ese romance nació José Eduardo, aunque tiempo después Derbez terminó con la actriz de exitosas telenovelas.

Tras el rompimiento Ruffo a dicho en reiteradas ocasiones que Eugenio no estuvo al pendiente de su hijo como ella hubiera querido declaraciones que se las hizo saber a la prensa.

Nunca tiene para nada, o sea nunca tuvo para él, para nada, se queja mucho, se queja mucho, este José Eduardo tiene mucha mamá, dijo Victoria en una entrevista cuando Eugenio dijo que no tenía para las fiestas de su hija Aislinn Derbez.

Mientras tanto fans decidieron opinar sobre le bello mensaje que hizo Alessandra el post de su hijastro José Eduardo.

"@alexrosaldo Que afortunado muchacho tiene una bella madre y una madrastra y amiga espectacular", "@alexrosaldo No solo eres hermosa por fuera si no por dentro también dos hermosas mujeres", "@alexrosaldo me encanta como te muestras, lo que deja ver la gran persona que eres", fueron alguno de los comentarios recibidos.

Cabe mencionar que Eugenio Derbez actualmente está casado con Alessandra y tiene una pequeña hija llamada Aitana quien es la alegría del hogar.