Alessandra Rosaldo revela qué cantidad de dinero ha donado a Acapulco su esposo Eugenio Derbez

México. La estatua que en días pasados colocaron en Acapulco, Guerrero, México, en honor al actor mexicano Eugenio Derbez, no fue bien aceptada por muchas personas.

A través de redes sociales usuarios aseguraron que Eugenio Derbez no merecía tal homenaje, puesto que no había hecho nada por Acapulco para merecerlo.

Pero es Alessandra Rosaldo, esposa de Derbez, quien ahora alza la voz para defenderlo y asegura en entrevista con Sale el Sol que él ha donado dinero en dólares a dicho puerto.

“Todo esto que dicen me da tristeza, él no pidió ninguna estatua, él está totalmente entregado a su país y todo lo que haya hecho es para México y no ha hecho más que promover a Acapulco."

La cantante del dueto Sentidos Opuestos asegura que tiene la manera de comprobar que Eugenio donó mucho dinero al puerto, por ejemplo, cuando el éxito de su película No se aceptan devoluciones hizo algo que quizá pocos saben.

La estatua de Eugenio Derbez en Acapulco que tanta polémica ha causado. Foto de Agencia México

"Donó la taquilla entera de un fin de semana completo, que es más de un millón de dólares, y ahí están las pruebas y ahí están las escuelas reconstruidas”, dice Rosaldo.

La también actriz mexicana, madre de una niña junto a Eugenio Derbez, recalca que se siente molesta contra las personas que han hablado mal de su marido, sobre todo porque es gente con su misma nacionalidad.

“Tristemente el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, y eso es muy triste, a mi cuando leo todo esto último, cuando me entero de todo lo que se está hablando, pues me da tristeza, una raya más al tigre”.

Leer más: Muere el actor mexicano a los 78 años de edad

Al momento Eugenio Derbez no se ha manifestado en sus redes sociales, solamente se ha limitado a agradecer por medio de Instagram el reconocimiento que le hicieron en Acapulco. "Me siento muy honrado”, escribió.