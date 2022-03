Alessandra Rosaldo saca las uñas por Eugenio Derbez y lo defiende de supuesto acoso

Después del alboroto que se dio sobre un supuesto acoso de Regina Blandón, por parte de Eugenio Derbez, quien salió a defenderlo fue ni más ni menos que su esposa Alessandra Rosaldo de 50, quien fue encontrada por los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde puso fin a los chismes.

Y es que las cosas se pusieron más tensas cuando de inmediato le preguntaron del tema estando su hija Aitana Derbez, por lo que de inmediato les pidió respeto a la prensa para después decir que el productor mexicano sería incapaz de cometer un delito de esa magnitud.

"Ay Dios mío y te pido porfa respeto porque está aquí mi hija, punto número uno y punto número dos, jamás en la vida o sea si existe un caballero en este mundo es mi marido, o sea", dijo la vocalista de Sentidos Opuestos, quien ya tiene años casada con el también actor.

Para quienes no lo saben, este tipo de polémicas se derivan tras las acusaciones de Sasha Sokol, quien expresó en redes que en efecto Luis de Llano había abusado de ella cuando era una jovencita de 14 años, por lo que varias mujeres están hablando de estos temas, incluso la misma Regina Blandón defendió a su colega con quien trabajó varios años en la Familia Peluche.

Como era de imaginarse, las redes dieron su punto de vista por las declaraciones de Alessandra Rosaldo, quien siempre da la cara cuando hay una polémica de este tipo, pues es una mujer que no quiere hacerse de publicidad negativa para su carrera, de la cual está un poco alejada para ser madre de tiempo completo.

"Bien contestado ale, es puro chisme, ya lo dijo Regina,pero si Eugenio un caballero no, no creo no es para tanto Ale", "Regina Blandón salió en defensa de Eugenio ni siquiera debieron hacer noticia de algo que no ocurrió puro mitote", escribieron las redes al ver la reacción de Alessandra Rosaldo ante la prensa.

Cabe mencionar que la famosa, a pesar de no estar de lleno en su carrera como cantante, la hemos visto de invitada a los escenarios con OV7 y los 90's pop tour.

Leer más: Aleida Núñez acostada en un sofá y de espaldas con un ligero vestido