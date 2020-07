Alessandra Rosaldo y la divertida "patada" a Aitana para que no la opaque

La semana pasada la adorable Aitana Derbez, con tan solo 5 años de edad, conquistó el internet con su interpretación del tema "Dance Monkey" de la cantautora australiana Tones and I. El video fue compartido por su hermano Vadhir Derbez en su canal de YouTube y al poco tiempo se viralizó.

Ahora Aitana protagoniza otro video en redes sociales que está causando sensación; en esta ocasión la pequeña participa en un video en TikTok de su mamá Alessandra Rosaldo. En dicho video primero aparece la cantante interpretando "Let it go" de la película "Frozen"; momentos después aparece Aitana haciendo lip sync de la canción "Wildest dreams" de Taylor Swift. Lo gracioso llegó cuando la esposa de Eugenio Derbez saca de su video a su hija de una "patada". En la descripción de su post escribió:

Nadie roba mi trueno. ¡A mí nadie me va a opacar! ¿Me explican mi pelo?

Cabe mencionar que la patada que Alessandra Rosaldo le da a su primogénita, ¡no es real! Si prestas muy bien atención, se puede ver la mano de Eugenio Derbez cuando saca a su hija de la grabación.Aunque se pudiera pensar que este video causaría controversia, todo lo contrario, ha causado mucha diversión entre los seguidores de la cantante de Sentidos Opuestos.

"Tómala, por tener la cara igualita a tu padre", "jajajaja pobre Aitana", "directo a Ciudad P.Luche", "se que fue mentira, pero esa patada se vio muy real, pobre bebé", "dejen ustedes la patada, la actuación perfecta de Aitana para salir volando", "el DIF entrando al chat jajaja", "jajaja se vio muy real", son algunos de los comentarios.

Pero dicen que la venganza es dulce y Aitana Derbez la disfrutó. En otro video podemos ver como los papeles se intercambian, la pequeña está cantando el tema principal de "Frozen", cuando de pronto, su mamá entra para cantar el tema de Taylor Swift.

Aitana Derbez muy entrada en su actuación, no permite que su mamá la opaque y con sus pequeñas manos la saca del video.

Tras este par de divertidos videos entre madre e hija, disfrutemos del tierno cantar de Aitana:

