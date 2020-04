Alessandra Rosaldo y su incómodo momento con Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez ha estado publicando en su canal de YouTube entrevistas con varios de los integrantes de su familia; en esta ocasión tocó el turno de Alessandra Rosaldo, quien junto con el hijo de su esposo Eugenio Derbez, recordaron aquel incómodo momento entre ella y Victoria Ruffo, cuando se vieron por primera vez.

"Voy a contar una anécdota. ¿Tú te acuerdas cuando entraste al baño a mi casa?", preguntó José Eduardo Derbez a Alessandra Rosaldo, a lo que ella respondió: "sí, la primera vez que vi a tu mamá".

José Eduardo Derbez relató venían de Valle de Bravo; su papá y Alessandra pasaron a dejarlo a su casa. Al llegar la cantante no aguantaba las ganas de ir al baño, "yo le dije mi mamá no está y no va a llegar hasta dentro de muchas horas, así que Ale pásale a la casa y ve al baño'". Pero para sorpresa de ambos, Victoria Ruffo llegó cuando la esposa de su ex Eugenio Derbez estaba en el baño.

"La primera vez que yo la conocí y sí fue un poco raro, pero yo me acuerdo que nos saludamos cordialmente y nos saludamos bien, no sé si se habrá molestado, eso nunca me lo dijiste, pero no, tu mamá súper linda", manifestó Alessandra Rosaldo.

"Y de repente abre la puerta mi mamá, osea entró mi mamá con mi tía", comentó José Eduardo Derbez entre risas, pensando por dentro "trágame tierra".

