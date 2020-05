Alex Fernández anhela ser por siempre el niño de papá

Hace ya varios años Alejandro Fernández le dedicó el tema "Mi querido viejo" a su padre Vicente Fernández. Ahora llegó el momento en el que Alex Fernández le dedique una bella canción a su progenitor. El menor de la Dinastía Fernández vuelve tiempo atrás y cuenta el ciclo de la vida a través de una historia entre padre e hijo, en la canción "El tiempo no perdona".

"Es una canción para los papás o las figuras paternas, no necesariamente tiene que ser papá, muchas veces las figuras paternas es el abuelo, el tío, el hermano, incluso la mamá", contó Alex Fernández en una entrevista vía Zoom con El Debate. Esta nueva canción del joven cantante estaba guardada desde el 2019 y ante los actuales tiempos que se viven, fue el momento indicado para ser lanzada.

Tras un exitoso debut con su primer álbum "Sigue la dinastía", Alex Fernández regresa a la escena musical para presentar su nuevo sencillo "El tiempo no perdona", un emotivo tema dedicado a su padre. Foto: cortesía Sony Music México

En "El tiempo no perdona" Alex Fernández refleja ese anhelo de ser por siempre el niño de papá.

Mi papá ha sido mi ejemplo, es mi héroe, mi ídolo, como me gustaría poder detener el tiempo para poder ser toda la vida el niño de papá, como lo fue en un momento cuando me imaginaba que iba a ser grande y quería ser como él.

"Y ahora que ya estoy grande, estoy orgulloso de ser como el, pero me arrepiento porque me gustaría poder detener o regresar el tiempo para ser toda la vida el niño de papá".

Su padre Alejandro Fernández, "El Potrillo", no pudo evitar llorar al escuchar la canción que su hijo le dedicó con tanto amor y respeto. "Le gustó muchísimo, él lloraba porque si le llega este tipo de canciones en especial, me dijo que estaba muy contento, que le había encantado como había quedado la canción, que estaba muy orgulloso de como me estaba yendo, de la respuesta que estaba teniendo la gente conmigo, de todo lo que había aprendido y que él estaba ahí para mí, que el me iba a apoyar en todo lo que necesitara".

Independientemente de que mi abuelo fuera quien me estuviera manejando la carrera, que ya sabia yo que él estaba ahí para mí y que me amaba muchísimo.

Para Alex Fernández ha sido favorable esta cuarentena que pasa en Puerto Vallarta, Jalisco junto a su familia. En este tiempo ha podido reforzar ese vínculo con su papá.

"En especial a mí me sirvió bastante con mi papá, ya que pocas veces podemos coincidir, sobre todo desde que yo me dediqué a esto, ya eran muy pocas las veces que nos veíamos y podíamos platicar, aquí en la cuarentena convivimos y platicamos como hace muchísimos años no lo habíamos hecho".

Alex Fernández con el incondicional apoyo de sus dos "senseis"

En el último trimestre del 2018 Alex Fernández inició con su carrera musical, la cual va viento en popa gracias al apoyo que tiene de sus dos senseis (como él los llama): su abuelo Don Vicente Fernández y su padre Alejandro Fernández.

"Yo me siento totalmente diferente a cuando empecé en cuestiones de aprendizajes, de experiencias, de técnicas, de mil cosas, de saber como funciona el medio, obviamente he podido avanzar tan rápido como lo he hecho porque tengo a las dos leyendas de maestros, de senseis y que aparte son los mejores en su género, estoy feliz, contento, orgulloso y bendecido de que me hayan tocado estas leyendas de maestros y de familia".

Alex recordó durante esta charla con El Debate, aquella memorable y significativa noche cuando su abuelo, su papá y él, estuvieron por primera vez juntos en un escenario. Esto ocurrió en la pasada entrega de los Premios Grammy Latino 2019.

"Para mí fue más que un sueño hecho realidad, la verdad eso es algo que no estoy seguro si se vaya a poder repetir alguna vez en la vida, yo lo considero mi logro más grande el hecho de poder haber estado compartiendo escenario, más que con las dos leyendas que son, con mis dos maestros, mi abuelo y mi papá, y que mejor que en un escenario como lo es los Grammy, para mí fue algo que quedó marcadísimo en mi carrera y siempre va a quedar como de mis mejores logros.

Fue un momento espectacular, hasta la fecha no puedo creer que lo hicimos, para mí fue un momento mágico y estoy muy contento de haber podido tener ese momento con ellos.

El joven intérprete, quien busca darle un nuevo respiro a la música tradicional del mariachi, ya tiene preparado en un 99 por ciento lo que será su segunda producción discográfica, solo está a la espera que pase la cuarentena para poder iniciar con la promoción que este nuevo trabajo musical merece.

