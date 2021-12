Alex Fernández comparte la última foto con su tata Vicente Fernández

Alex Fernández de 28 años de edad compartió con sus fans la última foto que tiene a lado de su abuelo Vicente Fernández a quien le dedica un bello mensaje, pues como mucho ya lo saben era muy unido a él, inclusive fue el primero en apoyarlo en su carrera.

Fue la llegada de Mía, hija de Alex Fernández lo que los unió por última vez en una foto que quedó para el recuerdo eterno del cantante mexicano quien está destacando al igual que su padre en el mundo de la música.

"Esta es la última foto que tengo contigo tata… estábamos brindando por la llegada de Mía al mundo… no tengo suficientes palabras para describir lo que siento…. Solo te puedo decir que eres mi ídolo, te agradezco por todo el apoyo y cariño incondicional que siempre me diste, toda la vida, y que sepas también que siempre fuiste como un padre para mi… te amo como no te imaginas… siempre te voy a extrañar… ahora vives en mi corazón, estoy seguro que siempre me vas a acompañar a todos lados para guiarme y cuidarme. DEP", le escriben a Alex Fernández.

Si echas un vistazo a las redes sociales de Alex Fernández podrás observar la complicidad que había entre abuelo y nieto, pues siempre estaban juntos pasando momentos muy agradables, además el joven siempre vio a Vicente Fernández como su ídolo por todo lo que logró en vida.

Como era de esperarse los fans de Alex Fernández le mandaron sus condolencias al joven quien alcanzó más de 129 mil likes al momento de la redacción, pues como es bien sabido tiene muchos seguidores quienes lo quieren ver triunfar como su padre y abuelo.



"Mi más sentido pésame Alex! Un abrazo a la familia", "Mi alexito amado te acompaño en tu dolor a ti a toda la familia Fernández a Guadalajara a México y a muchas partes que nos duele la partida de un grande pero su legado siempre vivirá bendiciones te abrazo fuerte fuerte epd don Vicente Fernández", le dicen al cantante.

Idéntico a su padre

Algo que siempre ha sorprendido de Alex Fernández es el increíble parecido que tiene con su padre El Potrillo, por lo que en varias ocasiones se lo han dicho, no solo los fans, también en las entrevistas que le han hecho.

Leer más: Maribel Guardia recuerda la vez que Vicente Fernández le dio su prime oportunidad en un palenque