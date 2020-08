Alex Fernández muestra su lado más seductor en su nueva canción "Lo que tú necesitas"

Alex Fernández estrena su nueva canción "Lo que tú necesitas", tema que formará parte de su nueva producción discográfica. El hijo de Alejandro Fernández "El Potrillo", inició su carrera artística a finales de 2018, teniendo como maestro y productor a su abuelo Don Vicente Fernández.

Su inigualable voz, combinada con la fuerza de su juventud, ha hecho que con cada lanzamiento los millones de fanáticos del mariachi se emocionen. Y como muestra de este talento, Alex Fernández ofrece al público su nuevo sencillo "Lo que tú necesitas", donde deja la descubierto un lado seductor que pocos conocían.

"Lo que tú necesitas", nueva canción de Alex Fernández, fue escrita por los compositores Gustavo Cuauhtémoc (quien ha compuesto además para Reik, Intocable, Cristian Castro, Diego Verdaguer) y Jorge Domínguez (Vicente Fernández, Edith Márquez, La Original Banda el Limón). Esta canción presenta a un digno heredero de la tradición amorosa del ranchero. El video musical está lleno de bailes, juegos en claroscuros y elementos tradicionales.

El tema pone un genial contrapunto a "Te lo digo porque te conozco", canción con la que Alex Fernández hizo sentir a sus fans el desamor a flor de piel, con una sentida interpretación de una clásica instrumentación del mariachi. Además de que suma una pieza más al nuevo álbum que el joven está preparando de la mano de su abuelo y mentor Don Vicente Fernández.

Con estas nuevas canciones se empieza a generar gran expectativa en torno a la continuación de "Sigue la Dinastía", álbum debut de Alex Fernández, con el que hace un año trajera inolvidables temas como:

"Te Amaré" (#1 de radio a nivel nacional), el video del mismo tema con más de 10 millones de reproducciones.

"Lo primero que haría" con más de 6 millones de reproducciones.

"Esta vida (qué bonita es esta vida)", entre otras.

En una pasada entrevista con El Debate, Alex Fernández manifestó: "yo sé que la gente siempre va a comparar, es normal que me comparen con mi abuelo, con mi papá, pero yo siempre me enfoco en lo que yo estoy haciendo, no me enfoco en todo lo que hace mi abuelo o mi papá o hacerlo como ellos lo hicieron, yo no pienso nada de eso y simplemente me mantengo enfocado en lo mío, en superar lo que estoy haciendo y que a mi público le guste lo que hago".

Es una gran responsabilidad pero al mismo tiempo es un honor para mí, poder continuar con la Dinastía Fernández y poder seguir teniendo esa línea musical, independientemente de que ellos sean mi familia, yo siempre me he considerado fan de ellos, a mí siempre me han gustado todas sus canciones, y pues a seguirle dando, esperando que a toda la gente le guste, a fin de cuentas todo el éxito va a depender del público.

Alex Fernández trabaja en la grabación de su nuevo álbum. Foto: Instagram @alexfernandez.g

