Alex Fernández usó traje muy especial en su debut en palenques

Guadalajara, Jalisco.- Alex Fernández llevó a cabo su debut en los palenques, mismo que se llevó a cabo en el redondel de las Fiestas de Octubre, uno de los escenarios más importantes de nuestro país. El llamado "Heredero de la Dinastía Fernández" aseguró que su abuelo Don Vicente Fernández, le dijo que ya estaba listo para lanzarse al ruedo. El hijo del también cantante Alejandro Fernández estuvo acompañado del marichi Nuevo Azteca.

Alex Fernández cantó por más de dos horas, interpretando temas de su abuela, padre, Juan Gabriel y Joan Sebastian, así como canciones de su primer material discográfico. Como un amuleto de la buena suerte, el joven cantante usó un traje de charro muy especial; se trata del mismo traje que su usó su padre Alejandro Fernández cuando contrajo matrimonio con su mamá América Guinart.

“Todavía no me cae el veinte al cien por ciento de que en esta ocasión sea él, el que vaya a salir, se siente diferente porque con Alejandro venía y me sentaba a ver el show, acá lo vivo como mamá. Su papá le deseo mucha suerte y que esa ropa que usaba era especial para la familia", detalló América Guinart (madre de Alex Fernández y otros dos hijos de El Potrillo).

En entrevista con varios medios de comunicación, Alex Fernández comentó que ya está casi lista una colaboración con su abuelo y padre. "Mi abuelo no pudo venir, mi papá tampoco, está trabajando. Me mandaron la bendición, ellos son mis angelitos y siempre van a estar cuidándome la espalda".

Hay mucha felicidad es un momento importante no sólo para mi carrera, sino de mi vida y era importante hacerlo.

En una charla con EL DEBATE en noviembre del año pasado, Alex Fernández recalcó: "es una gran responsabilidad pero al mismo tiempo es un honor para mí poder continuar con la Dinastía Fernández y poder seguir teniendo esa línea musical, independientemente de que ellos sean mi familia, yo siempre me he considerado fan de ellos, a mí siempre me han gustado todas sus canciones, y pues a seguirle dando, esperando que a toda la gente le guste, y a fin de cuentas todo el éxito va a depender del público".