Alex Kaffie "despedaza" a Martha Figueroa por el comentario que hizo del hijo de Érika Buenfil

Hace unos días Érika Buenfil "explotó" en contra de Martha Figueroa y Juan José Origel, por un comentario que hicieron sobre su hijo Nicolás Buenfil. ¿Qué fue lo que dijeron? Martha comentó hace unas semanas en el programa "Con Permiso" que conduce junto a Pepillo Origel, que los videos que la actriz hacía en TikTok estaban dirigidos por su hijo "el Zedillito", haciendo referencia a que Nicolás es hijo de Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León.

Érika Buenfil no había dicho nada al respecto, pero en una reciente entrevista vía streaming con Fernanda Familiar, la llamada "Reina de TikTok" manifestó: "Nicolás se llama Nicolás Buenfil, punto, Nicolás no es gente del medio y no es para que esta señora hable de él despectivamente, eso fue lo que a mí me dolió porque me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie, por eso lo traigo en el gaznate". La actriz agregó:

No lo voy a perdonar, no tengo nada que perdonar, que él reflexione (Pepillo Origel) y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío y porque soy una chingona y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni donde vivo.

Nicolás, hijo de Érika Buenfil, tiene 15 años de edad. Foto: Instagram @erikabuenfil50

En su columna de este lunes para El Heraldo de México, Alex Kaffie salió en defensa de Érika Buenfil y arremetió con todo en contra de Martha Figueroa. "Soy de la firme idea de que los hijos de las figuras públicas no deben ser incluidos en las habladurías de la prensa. Concuerdo con Érika Buenfil en relación a que su descendiente no tiene por qué ser rapiña del hocico de la periodista y caza autógrafos de Luis Miguel, Martha Figueroa. Es ruin que se hable, como Figueroa habló, de un menor de edad que no es personaje público. El que él lleve la misma sangre de una artista famosa no nos da el derecho de incluirlo en nuestras fauces y comentarios. Con los hijos, ¡no!".

Asimismo en su columna el periodista Alex Kaffie señaló que a muchas personas les molesta el éxito que Érika Buenfil tiene en TikTok, entre estas personas Martha Figueroa. "He notado el ardor que a muchos y muchas les ha causado el triunfo de Érika Buenfil en Tik Tok, la tan de moda red social. A esas personas les recomiendo que se pongan maicena, ¡es buenísima para los ardores! ¡Y compren bastante fécula de maíz!, pues la actriz está imparable como tiktokera (ya suma ahí 8.5 millones de seguidores), ¡y eso va a continuar ardiéndoles!".

Además, ¿qué daño pueden causar sus tiktoks? Más daño causan las pastillas japonesas que Martha Figueroa vende para bajar de peso, esas sí que son dañinas. Su consumo ya le costó la vida a dos personas.

Martha Figueroa y Pepillo Origel conducen el programa "Con permiso" a través de Unicable. Foto: Instagram @figuerolas

Por su parte Pepillo Origel rompió el silencio ante el escándalo con Érika Buenfil a través de un video que publicó en sus redes sociales; contó que no puede comunicarse directamente con la actriz porque lo tiene bloqueado. "Pero aquí de frente le voy a decir a la señora Érika Buenfil, Erika, si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra, una de tu hijo, una, bien o mal o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión entonces acepto las ofensas que me has dicho, porque tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros".

Todos los días estoy recibiendo amenazas y porquería de parte de la gente que me echaste encima. Por mi madre santa que está en el cielo, juro que nunca he hablado del hijo de Érika Buenfil, jamás, ni lo conozco ni tendría por qué hablar mal de él.

En su cuenta de Twitter Érika Buenfil publicó este mensaje, ante el video de Pepillo Origel: "pido paz y amor. Bendiciones, que todo ésto termine, ya por mi ya paso todo, por favor. Cada quien su vida y sus carreras, en tiempos tan delicados. Besos con cariño a todos".

