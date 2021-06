Alex Kaffie no podía comer con Galilea Montijo y Andrea Legarreta: "me mandaban a la cocina económica"

Alex Kaffie aseguró que cuando estuvo de colaborador en el programa "Hoy" fue víctima de clasismo a tal grado, que no podía comer en el mismo lugar que Galilea Montijo y Andrea Legarreta, conductoras estelares del matutino de Las Estrellas.

Actualmente el conductor de televisión y periodista de espectáculos colabora en el show "Sale el sol" que se transmite por Imagen Televisión. "Estoy muy feliz aquí, porque aquí no hay clasismo y eso me encanta", expresó Alex Kaffie a sus compañeros.

El ex conductor del programa "Guau!", que se transmitía por Telehit, manifestó que en Imagen Televisión no haya clasismo "se agradece mucho, que aquí no te digan: 'tú no puedes desayunar en el comedor de las ejecutivas', eso es muy bonito, que aquí no haya clasismo".

Su compañero de "Sale el sol" Carlos Arenas se mostró sorprendido por las declaraciones de Alex Kaffie.

El periodista de espectáculos entró en detalles y dijo que cuando estuvo en "Hoy", nunca pudo ir al desayunador.

Porque ahí nada más las ejecutivas, Galilea (Montijo) y Andrea (Legarreta), me mandaban a la cocina económica, a la covachita, es más rico, claro, el chicharroncito en salsa verde.

Por años se ha dicho que Galilea Montijo y Andrea Legarreta tienen un trato preferencial en Televisa y le hacen la "vida de cuadritos" a las personas que no son de su agrado. Asimismo que ellas tienen el poder de decidir quien se va y quienes se quedan en el matutino.