Álex Lora causa polémica por video supuestamente dirigido a AMLO

Ciudad de México.- Álex Lora, líder de El Tri, sigue causando polémica por un video que circula en redes sociales en el que aparentemente manda saludos al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Varios usuarios han compartido en Twitter el clip, situación que convirtió este sábado al artista en trending topic.

"Jajajaja Alex Lora es lo más mexicano que tenemos", publicó un usuario.

Durante un concierto en el Catrina Music Fest, el rockero alentó a su público a acompañarlo con un saludo utilizando la frase 'Eh puto'.

El emotivo mensaje que Alex Lora mandó a Lopez Obrador al mejor estilo del pueblo bueno y sabio nos representa a millones de mexicanos... ¡Y que viva el rock and roll! ���� pic.twitter.com/LSp73uGKsq

Me comeré un gansito y no va decir recuérdame, va a decir me canso ganso.Le mandaremos un saludito. Que se oiga hasta el Zócalo, que se oiga hasta Palacio Nacional", expresó el cantante durante su presentación en el Columbus, en Estados Unidos.