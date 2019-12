Álex Lora manda fuerte mensaje a AMLO

El cantante, compositor y músico mexicano Álex Lora, quien celebra por un año más de unión matrimonial al lado de su esposa Chela Lora, manda un fuerte mensaje a Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en respuesta a que él se haya fijado en su música.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Álex Lora, entrevistado en el aeropuerto de Ciudad de México, dio su opinión acerca de las declaraciones de AMLO respecto a que le recordó a su mamá, a manera de chiste, en un concierto que ofreció en Estados Unidos.

Los rockeros que me gustan no son conservadores por eso sigo escuchando a John Lennon”, citó AMLO hace días, y aseguró que Lora es un rockero conservador.

Le agradezco mucho al primer mandatario que se haya tomado el tiempo para ocuparse de los cotorreos y el destrampe que yo hago cuando estoy rockanroleando."

Es motivador que haya ocupado un segundo de su tiempo en las babosadas de este su inseguro servidor; para mi es un privilegio y un honor”.

Yo tengo 51 años de recordarle su jefecita a todo lo que se mueva, inclusive a mí mismo”.

José Alejandro Lora Sernaes el nombre completo del famoso cantautor y es originario de Puebla de Zaragoza, Puebla, México; según información en su biografía, nace el 2 de diciembre de 1952.

A finales de los años 1968 formó junto a Carlos Hauptvogel y Guillermo Berea el grupo Three Souls in My Mind en el que interpretaban canciones en inglés de su autoría.