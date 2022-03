Álex Perea se defiende de las acusaciones de ser un "golpeador de mujeres"

Posteriormente, Álex Perea fue acusado por la actriz Lorena García de ser un golpeador y maltratador de mujeres, haciéndolo pública y directamente contra él. Momentos más tarde, Ligia Uriarte retomó el tema y agregó: "No me lo contaron, lo viví ¡y ya es suficiente! Siguió Scarlet Gruber que externó todo su apoyo y, finalmente, Ale Dunnet continuó apoyando.

De la misma manera, continuó: "Yo viví situaciones sumamente desagradables de violencia y alertas rojas a las cuales hice caso omiso. Yo no planeo hablar al aire, a la ligera, ni destruir, por respeto a esa persona y a mí mismo. Ese no soy yo".

"Es sumamente triste ver lo que una persona enojada es capaz de hacer para destruir, no es posible que a estas alturas la gente señale y difunda sin saber. Nunca había conocido a una persona con tan poca ética y moral, no es una cuestión de creencias, sino de hechos, ya que en cada historia hay dos versiones muy diferentes. La difamación es un delito penado por la ley", externó a través de un comunicado el actor.

Gilberto Coronel Periodista Web

