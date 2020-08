Alex Sirvent se quedan con las ganas de llegar a la final de Survivor México

Survivor México está a punto de llegar a su fin, aunque las cosas no les está agradando del todo al público y es que después de que se eliminó a Curzy Zelma de la competencia, el nuevo eliminado de la competencia fue Alex Sirvent, quien era uno de los favoritos que podría haber llegado a la final, pero al parecer las cosas no salieron como se esperaban.

En el duelo previo a la gran final, Alex Sirvent se enfrentó a Melanie y Jerónimo, otro de los feroces competidores, en dicha prueba los guerreros debieron ordenar piezas con unas poleas, estas debían estar en completo equilibrio, pero el también cantante no lo logró quedando fuera de la competencia que muchas veces lo pusieron en riesgo.

Al ver como quedó eliminado y sus compañeros seguían compitiendo la cara de Alex Sirvent era de preocupación total, pues al parecer esperaba que un milagro lo mantuviera a salvo para llegar a la gran final, pero las cosas se dieron como siempre y se convirtió en el nuevo eliminado.

Ya habías logrado vencer seis duelos de eliminación, este séptimo no lo lograste y por eso te tienes que ir, pero date cuenta de todo lo que pudiste aprender con esta experiencia, pero sobre todo lo que nos enseñaste el sobreponerte de una intoxicación de un piquete terrible que te tuvo la pierna inflamada, le dijo Arturo Islas cuando lo despidió del reality.

Como era de esperarse los internautas no se quedaron callados y le dijeron a Alex Sirvent que hizo lo mejor que pudo en la competencia, pero de igual manera se les hizo injusto que haya quedado fuera de Survivor México, pues era un competidor hábil.

"Que mal la pasó Alex, Dugan y Jero muy soberbios y que mal caen", "Alex sirvent el verdadero survivor. Ps estuvo en 7 duelos de eliminación, cosa qjr cualquiera de los otros les dio miedo y no la contarían igual, y si es verdad que duggan ganará , en verdad ella va por comida y todo lo puede hacer sola? O solo es por saltar los ojos y estar de víbora hipócrita", "Se fue el mejor ,para mí el ganador sin corona ojalá no ganen la víbora de Duggan ni Jero me caen mal al igual que melanie", escribieron los internautas.