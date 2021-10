Álex Sirvent se siente bendecido por Dios

Una de las etapas más fructíferas de su carrera vive actualmente el cantante, actor, productor y también conductor Álex Sirvent, ya que además de haberse sumado al grupo de conductores del programa Venga la alegría, fin de semana, tiene otros proyectos personales muy interesantes. En entrevista por vía telefónica el exintegrante de Mercurio habló de sus experiencias en el programa y de los 30 años de carrera, que cumplirá el 2022 y que festejará con un disco.

Venga la alegría es un regalo

El cantante compartió emocionado que ser parte de Venga la alegría, fin de semana, es un regalo muy gratificante porque le permite hacer una de las cosas que más ama en la vida.

“Gracias a Dios, he tenido la oportunidad de crear una carrera versátil, de actuar, estar en grupos musicales, cantar, hacer teatro musical y ahora de conducir un programa de televisión. Justo el año que viene cumplo 30 años en el medio artístico y también el próximo lunes es mi cumpleaños 42, y creo que no me había dado cuenta de esa necesidad que tenía de comunicar y no solamente como compositor, sino llevar un mensaje y poder conectar a través de la conducción”, expresó el artista.

Además, habló de la importancia de que tiene en estos momentos ejercer la comunicación, pero con responsabilidad.

“Creo yo que en estos momentos comunicar es una responsabilidad, porque todos estamos pasando por un momento incierto desde que empezó la pandemia, y comunicar actualmente con un grupo de personas que son casi 15 años más chicos que yo, y poder ser parte de ese escuadrón, que es como yo le llamo, un escuadrón de amigos, es una bendición. Esas personas que cada uno por separado tenemos mucha pasión por la vida y ganas de aprender y de adaptarnos a este nuevo público de Venga la alegría, fin de semana”, destacó.

Respecto a qué viene a aportarle al programa, Sirvent expresó que apoyo y serenidad.

“Creo que me gustaría ser el comodín y apoyar en lo que cada quien tenga por aportar. Me interesa compartir y aportar serenidad al grupo, ser un ejemplo y que me vean que siempre estoy en el piso y atento a lo que está sucediendo, porque tú sabes que en la televisión en vivo no te puedes equivocar. Yo, básicamente soy el más grande del grupo y me gustaría también aportar confianza. Creo que nadie es más importante que otros porque todos necesitamos unos de los otros y creo que el protagonista se llama Venga la alegría, fin de semana”, destacó. El conductor de Venga la alegría, fin de semana, disfruta el trabajo con sus compañeros.

En 2022 cumplirá 30 años de carrera

Compartió lo feliz que está de celebrar 30 años de carrera en el 2022 con un disco y una posible gira por varios lugares de la República Mexicana.

“Mas allá de decir 30 años, creo que lo más hermoso es decir qué tienes el día de hoy por ofrecer y esta carrera afortunadamente me ha brindado muchas sorpresas, y viene el disco de 30 años de trayectoria que tiene por nombre, Corazón encendido, en el cual son canciones con mensaje.”

Adelantó también algunos proyectos para el 2022.

“Estoy haciendo la música de una serie de televisión que se estrena en enero y la historia es sobre el tema de migrantes y trata de blancas. Estoy produciendo canciones muy nostálgicas, algunas de ellas son instrumentales y otras cantadas. Me tiene también muy contento, porque el próximo año viene el reencuentro con Mercurio y con otros grupos”, anticipó.

La paz interior, tranquilidad y consentirse, lo mantienen sano

Por último, Álex Sirvent compartió cómo es que a sus casi 42 años, los cuales cumplirá el próximo lunes, se mantiene sano y con una vida tranquila.

“No tomo ni un refresco, solo agua, como muchos alimentos verdes, como espinacas, brócoli y apio, pero creo más que eso para estar sanos todo es cuestión de los pensamientos. Cada persona decide qué escuchar, ver y oír, y yo particularmente soy una persona que me gusta darme un momento a la semana para mí y hacer lo que más me gusta. Estoy muy al pendiente de mi niño interior, de hecho, hay un libro que se llama El camino del artista, que me gusta mucho y que dice que un día a la semana tienes que consentirte y hacer lo que le gustaba a tu niño interior, y en eso estoy muy atento. Hago mucho ejercicio, hago triatlón a nivel nacional y hace poco hice el de Acapulco y quedé en cuarto lugar. A nivel nacional estoy en el top 5 en mi categoría”, mencionó.

En su equilibrada vida también incluye la espiritualidad.

“Creo que rezar el rosario todas las noches también me ha dado una paz y tranquilidad. Además de no preocuparme por nada, porque el estrés es una enfermedad que ha venido a preocupar a muchas personas y lo único que hace es provocar enfermedades. Ahorita la paz interior es a lo que más hay que prestarle atención, y desde luego, a desarrollar proyectos, porque en la medida que desarrollas proyectos creativos y tratas de servir a los demás a través del arte o del trabajo, hagas lo que hagas, eso brinda mucha dignidad, autoestima y el trabajo nos dignifica. Así es que hay muchas razones para amar la vida”,

concluye no sin antes invitar a que el público vea su trabajo en Venga la alegría, fin de semana.