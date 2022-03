Alex Tienda da cachetada con guante blanco a Adela Micha, al burlarse por salir en "Caso cerrado"

En el programa, exigía 5 mil dólares, que era el costo de un tratamiento médico por una enfermedad de transmisión sexual que le había contagiado su pareja. "Mi esposa me ha estado poniendo el cuerno teniendo sexo vegetariano", le dice a Ana María Polo.

Ante la negativa de Alex para una nueva entrevista con ella, en su programa "Me lo dijo Adela", la periodista se mofó del pasado del youtuber , recordando cuando formó parte de "Caso cerrado" . De acuerdo con la historia que le tocó interpretar, demandó a su pareja sentimental por tener relaciones sexuales con vegetales.

La periodista Adela Micha , quien por muchos años formó parte de Noticieros Televisa, vuelve a protagonizar una controversia por sus comentarios. Recordemos que anteriormente, la conductora del programa "La Saga", causó gran molestia entre los familiares de la Silvia Pinal, al manifestar que la diva de la época de oro del cine mexicano, de 90 años de edad, "ya no tarda en morirse", al enterarse de que había sido hospitalizada y dio positivo a Covid-19.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

