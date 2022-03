Alex Villareal le dice adiós a Banda La Ejecutiva

Tras haber vivido las mieles del éxito Alex Villareal, con Banda El Recodo y luego probar suerte como solista, donde tuvo buena aceptación con algunos temas en radio, sin embargo luego dejó el proyecto para integrarse a Banda La Ejecutiva, en donde se mantuvo desde el 2016, pero ya ha decidido abandonar a la agrupación.

El exvocalista de La Madre de todas las bandas utilizó sus redes sociales, en donde a través de un comunicado dio la noticia de su salida de la banda.

Alex Villareal, en el escrito en primera estancia se dirige a fans, amigos y publico “ejecutivo”, en donde se muestra agradecido con la agrupación a la cual formó parte durante casi seis años. El intérprete destacó también que no se retira de la música, sin embargo, expresó que seguirá dentro del ambiente musical; lo que podría entenderse que retome su carrera como solista. En el mismo documento agradeció a su familia, y destacó el agradecimiento a Juan Carlos Espinoza Solís, socio de la banda.

Me voy agradecido con el señor Juan Carlos Espinoza Solís, por apostar por mí en un comienzo y le deseo éxito en todo sentido. Me voy pero no me ausento y sé que el cariño de todo los fans de Banda La Ejecutiva de Mazatlán Sinaloa, seguirá con un servidor (Alex Villareal)”, expresó Villareal.