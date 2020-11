Alexa Dellanos al borde de la censura luce hermoso bikini

Siendo una mujer sensual Alexa Dellanos ha demostrado que sea vestido o bikini de igual manera se verá espectacular pues a lo largo de su carrera se ha convertido en toda una estrella, pues su exuberantes curvan han hecho crecer su éxito en redes sociales.

Aunque también es conocida por ser la hija de Myrka Dellanos, Alexa ha logrado obtener gran fama gracias las sensuales fotos que publica en su cuenta de Instagram que tocan la línea de la censura.

En su más reciente publicación, se observa a Alexa Dellanos modelando un hermoso bikini en color piel que sin duda dejo sin aliento a sus más de 2 millones de seguidores en la plataforma.

Pues no tranquila con la publicación, al día siguiente se mostró luciendo un bikini en color blanco que resalto, aún más la belleza de la joven influencer.

Dejando en claro que solo busca mostrar su belleza, acompañando la foto con la siguiente frase " No me compares porque yo no compito".