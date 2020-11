Alexa Dellanos presume su figura con escotado disfraz de Campanita (FOTO)

Si eres uno de los más de 2 millones de seguidores que Alexa Dellanos tiene en su cuenta oficial de Instagram esta publicación sin duda es para ti, pues la modelo hizo algo que seguramente te gustará: subió una foto con un conjunto que dejó ver su espectacular belleza.

La hija de la conductora de Telemundo, Myrka Dellanos, se dejó ver en un conjunto compuesto por cuatro piezas: unas botas blancas largas, que llegan a la parte media de los muslos; un mini vestido; un par de guantes y una blusa tremendamente escotada, los últimos tres mencionados de color verde.

En la descripción del post, que es importante destacar, no fue muy extenso, escribió: "Tinkerbelle", lo cual hace suponer que fue su sensual disfraz para una fecha muy popular en el mundo, el 31 de octubre, Halloween.

La publicación consta de dos fotografías, la primera de ellas recargada en lo que parece ser la pared de un yate o de un centro nocturno ubicado a la orilla de la playa, mientras la otra es en el mismo sitio, pero parada y posando para la cámara.

Las imágenes cuentan hasta el momento con casi 100 mil likes y centenares de comentarios, la inmensa mayoría de ellos resaltando la espectacular belleza que la modelo presume sin miedo al "qué dirán".

"ellaaa��✨", "my tink����", "Pretty lady❤️", "You’re perfect ��", "Okay wow ��", "So hot ��", "TAKE US TO NEVERLAND ������", "Bellaaa", "Hottest tinkkk ����✨", "What a star⭐️", "ily you're seriously perfect ❤️", "Hermosa!", "Love this look ��" y "The most beautiful ��", fueron solo algunos de los comentarios más destacados.

Como es posible notar, los seguidores de Dellanos no pierden la oportunidad para apreciar su figura y su lindo rostro, pero menos de de hacerle saber lo mucho que la admiran.

Si te interesó conocer más fotografías de la modelo, basta con entrar a su cuenta de Instagram y deslizar la pantalla. Tiene muchas más imágenes que te dejarán con la boca abierta y muchas ganas de trabajar en el gimnasio para obtener tales resultados.