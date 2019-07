Alexa Dellanos y sus ardientes poses en microtanguita en Instagram

La sexy hija de Myrka Dellanos, Alexa Dellanos no deja de sorprender a sus seguidores, ya que aprovecha cualquier momento para presumir su estilizada figura, la cual vuelve locos a sus fans.

Parece ser que su lugar favorito para mostrar su cuerpo es la playa, lugar donde deleitó a los presentes al igual que sus fans en su cuenta de Instagram. Las imágenes candentes en sexys poses no deja de sorprender a sus más de un millón de seguidores.

En esta ocasión, Alexa Dellanos realizó una candente sesión fotográfica con sus diminutos bikinis, ya que la podemos apreciar lucir dos, mismos modelos pero en colores diferentes, en azul y blanco.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

“1 o 2? ?” y “Living my best life” (viviendo mi mejor vida), escribió la sexy rubia en las fotos que en tan solo unas pocas horas han acumulado más de 46 mil likes en donde sale con su bikini blanco y más de 32 mil con su bikini azul, y no podían faltar los cientos de halagos.

“Hermosa mi amor”, “Omg, beautiful”, “Nice hermosa”, fueron algunos de los piropos que recibió de sus followers Alexa Dellanos.