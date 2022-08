Alexa Nikolas, de Zoey 101 en Nickelodeon, denuncia abuso infantil a la televisora

Estados Unidos.- A más de una década del lanzamiento de la serie "Zoey 101", la actriz estadounidense Alexa Nikolas, que en el proyecto dio vida a Nicole Bristow, denuncia a la televisora Nickelodeon por abuso infantil.

La actriz protestó a las afueras de las oficinas de Nickelodeon, haciendo frente finalmente a lo sucedido hace años, cuando salió del proyecto, presuntamente de forma voluntaria debido a problemas con su productor y la protagonista, Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears.

Alexa Nikolas se atrevió a dar el siguiente paso y protestó frente a Nickelodeon, acusando a la televisora de no haberla protegido, usando carteles con las leyendas: "Nickelodeon no me protegió", "Eat predaors" y "Sickelodeon".

La artista de 30 años asegura estar muy preocupada por las estrellas infantiles y juveniles de Nickelodeon, pues ella no se sentía segura estando ahí.

Cabe recordar que el ambiente ha estado bastante tenso luego del lanzamiento del libro de memorias de Jennette McCurdy, estrella de iCarly, esto debido a que confesó que había sido víctima de abusos por parte de los altos mandos de la televisora.

Hasta el momento, Nickelodeon no se ha pronunciado al respecto, aunque muchos señalan que es poco probable que lo haga.

También puedes leer: