Alexa asegura que su papá, el actor Héctor Parra, sí abusó de ella durante ocho años y no es inocente

México. Alexa Parra, hija del actor Héctor Parra, asegura tajantemente que él sí abusó de ella sexualmente y lo hizo durante ocho años, lapso en el que ella tenía entre 6 y 14 años de edad, pero cayó por miedo y por no saber qué hacer.

Además, en conferencia de prensa celebrada este día martes en CDMX, Olivia Rubio, abogada de Alexa, refiere que si el actor, quien se encuentra detenido en el Reclusorio Oriente es encontrado culpable de violación podría pasar diez años en prisión.

Parra es acusado de abuso sexual y corrupción de menores, puesto que la denuncia la pusieron en su contra Ginny Hoffman y Alexa, exesposa e hija del actor, respectivamente, y al parecer las cosas se complican para Héctor.

No puedo dar los detalles, yo sí me sentía incómoda pero al mismo tiempo no entendía porque es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Estaba confundida, decía: 'no pues es mi papá'", cuenta Alexa en la conferencia.