Alexa fue invitada tres veces por productor de "La Voz"

Entre los dimes y diretes que se han desatado entre la producción de La Voz México y la ex concursante Alexa, una nueva historia se cuenta. Luego de que la ex integrante de Timbiriche dejara el reality show.

Todos la han tachado de arrogante, por lo que nos enteramos que, además de decir en un video de Instagram que el programa era una farsa.

Éste era el tercer año que el productor Miguel Ángel Fox le proponía estar en el show y que quería a como diera lugar que un ex integrante de Timbiriche fuera parte del programa “para agarrarse de la fama” que el reencuentro del grupo ha tenido este año.

Lo cierto es que en la memoria de la gente el nombre de Alexa no estaba tan fresco.

La ex Timbiriche dejó a todos con la boca abierta con sus declaraciones:“Espérenme tantito, antes de comenzar esta batalla tengo algo que decirte, a ti Carlos. Tengo el honor y el privilegio de haber pertenecido a dos de los grupos de pop más importantes de México”, dijo Alexa.

DAZZLE #shooting #alexa ft @henoii #madeInMonterrey #ML2017 #regiopeople #smithmty #monterrey #carmensteffens Una publicación compartida por Alexa Alvarez (@alexaoficialmx) el 12 de Jun de 2017

Posteriormente fue interrumpida por los comentarios que denotaron la molestia de los coaches:

“¡Ay!, por favor’", manifestó Laura Pausini.

Resilente Una publicación compartida por Alexa Alvarez (@alexaoficialmx) el 27 de Jul de 2017

“No puede ser cierto”, dijo Maluma; mientras que Yuri expresó su enfado al exclamar:

“¡Quema mucho el sol!”.

Jacky Bracamontes intentó intervenir y controlar la situación sin éxito alguno, ya que la declaración que hizo la participante, quien interpretó durante su audición la pieza Dame, haciendo girar la silla de Carlos Vives unos segundos antes de terminar su participación, enfureció a Yuri.

#MaríaElisa Vs #Alexa pelaran para quedarse en el #TeamVives #LaVozMexico ✌️ Una publicación compartida por La Voz... México (@lavozmexico) el 12 de Nov de 2017

“Es un gran privilegio para mí estar aquí, pero este sueño de estar aquí no me corresponde a mí, sino a ti María Elisa, ven, es de verdad para mi increíble que tengas la oportunidad de seguir aquí, de recorrerlo y de vivir los sueños que yo ya viví”, dijo Alexa.

CRITICADA EN REDES SOCIALES



Como era de esperarse, las críticas no se hicieron esperar por parte de usuarios:



“Si tuviera humildad y sencillez como presume, nada tenía que haber dicho de sus discos, carrera, canciones y grupos, simplemente hubiera dicho, le cedo el lugar se lo merece. Pero el haber mencionado tanto. Es falta de humildad y sencillez”.

“Con todo respeto, se vio muy mal, su actitud sólo demostró soberbia e inmadurez. No es de sabios vivir en el pasado. Bendiciones”.

YURI SE BURLA DE ALEXA

Tras la decisión atónita que tomo la participante Alexa al dejar la competencia Yuri realizó una parodia en su cuenta oficial de Twitter burlándose de la joven.

#Gracias a todos por su cariño y por estar con #lavozméxico @lavozmexico en su inicio #alegria #Diosesbueno #amor @maluma @laurapausini @carlosvives Una publicación compartida por Yuri (@oficialyuri) el 16 de Oct de 2017

En el skecht participaron los ex concursantes de la voz Frank Di, de la cuarta temporada y Karen, de la temporada seis ambos del equipo Yuri

"Bueno mi familia estoy muy contenta Frank temporada cuatro "La Voz México" Karen temporada seis la Voz México, niños los quiero invitar este 17 de noviembre al Auditorio canten conmigo".





En ese momento el ex concursante Frank interrumpe a la jarocha afirmando que el ya ha participado con otros famosos afirmando que no le interesa ser parte de la colaboración con Yuri:

FILUX | BELLAS ARTES | CDMX . . . . . #Filux #cdmx #BellasArtes 📷 Una publicación compartida por Frank Di (@frankdi_) el 19 de Nov de 2017

"Tengo algo que decirte mira yo ya he cantado contigo verdad, yo canté con las Jeans con Yuridia con muchos artistas la verdad. Este momento es tuyo disfrútalo tú, que te vaya súper bien yo no puedo cantar esta vez disfrútalo es tu momento yo me tengo que ir con permiso", finalizo Frank de inmediato Yuri responde:



"Al humilde Dios lo aplasta y al soberbio Dios lo aplasta".



Con un enorme abrazo y simulando que sufren los jóvenes finalizan la parodia.

Con información El Universal

