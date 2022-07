Alexander Acha corre a nutrióloga de La Academia, tras el desvanecimiento de Santiago (VIDEO)

La nueva generación de La Academia sigue generando controversias durante los conciertos que se llevan a cabo los días sábados y domingos. En el reciente show, Santiago, de 22 años de edad, interpretó el tema "Te mando flores", del cantautor colombiano Fonseca. Al terminar su presentación, sufrió un desvanecimiento, lo que preocupó a sus compañeros, a los críticos, sus maestros y a todo el público que lo apoya.

Luego de su presentación, Lolita Cortés preguntó a la producción, así como al personal docente de La Academia, bajo la dirección del cantante mexicano Alexander Acha, sobre el tipo de alimentación y los descansos que estaban teniendo los alumnos, pues notaban que el rendimiento en el escenario, no era el mismo al de otros conciertos.

"Estoy viendo que anímicamente, yo como crítica, no están rindiendo, ahora, estamos teniendo nosotros dos conciertos por semana, no uno como antes, está muy difícil, pero sí necesito que busquen en sus alumnos el descanso también, porque las cuerdas vocales son dos músculos pequeños y si no descansamos se acaba todo".

Asimismo, la llamada "juez de hierro" señaló el por qué un joven de 21 años de edad, no rinde, "seguramente no está durmiendo lo que debería y no están descansando lo que deben".

Lolita Cortés pidió a la producción de este reality show de TV Azteca, prestar mayor atención a la nutrición y descansos para los alumnos, "porque no están rindiendo en el escenario".

Ante esto, Alexander Acha, director de la decimotercera generación de La Academia, hizo uso de la palabra, para pedir a la producción que corrieran a la nutrióloga. "Hay una realidad que sí es importante atender ya urgente, porque yo ya no me puedo quedar callado más con este tema".

Empezando con una nutrióloga que a mis queridos alumnos los tiene tronados, de una semana para acá se sienten débiles y no les está funcionando la dieta que les están poniendo. Solicito que inmediatamente retiren a esta nutrióloga, esto es algo serio.

De acuerdo con el hijo del cantautor mexicano Emmanuel, los alumnos de La Academia estaban muy bien semanas atrás con la alimentación que tenían. Sin embargo, últimamente no han dormido lo suficiente, "he solicitado en numerosas ocasiones que se les permita dormir a los alumnos, yo no los veo que estén necesitados de una nutrióloga, los veo sanos, los veo fuertes, los veo delgados, está su carrera de por medio".

Te recomendamos leer:

En la opinión de Arturo López Gavito, el descanso no era motivo para que los participantes, no dieran el máximo rendimiento en el escenario, con lo que la cantautora mexicana Ana Bárbara no estuvo de acuerdo, concordando con lo dicho por Lolita Cortés.