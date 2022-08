Alexander Acha hace las pases con Lolita Cortés ya no quiere pelear con ella

Alexander Acha de 37 años de edad, fue muy claro en una de sus más recientes publicaciones realizadas en Instagram y le puso un alto a todas sus peleas con Lolita Cortés, pues ya no quiere hacer polémicas en La Academia, donde es el director, pues estas se han hecho muy virales.

Y es que este sábado la pelea entre Alexander Acha y la juez Lolita Cortés traspasó fronteras, pues ambos se dijeron de todo en pleno concierto, pues el director no estuvo para nada de acuerdo con las críticas que le hicieron al alumno Andrés, por lo cual salió en su defensa.

Es por eso que el cantante mexicano, compartió una foto a lado de Lolita Cortés, dejando en claro que ya no tendrá discusiones con ella, pues lo único que desea es que los alumnos saquen su mayor potencial en el reality show para convertirse en grandes artistas.

"Estemos o no de acuerdo en opiniones y visiones, en una cosa concordamos: la excelencia es el fruto del trabajo perseverante y exigente consigo mismo" escribió Alexander Acha en la foto en señal de paz con la famosa mujer, quien es considerada una de las más temidas del reality show por ser tan claridosa con en sus críticas.

"Consideró que esta academia fue de exigencia doble porque antes solo se preparaban para los domingos; sin embargo, es entendible que están cansados, en esta ocasión no estoy de acuerdo con Lola porque todos estaban enfermos… y sometidos a estrés doblemente…", "Jeje casi se agarran del chongo, la foto se tomó antes o después. Bravo por Alexander como Director", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que el artista también dijo en el programa Venga la Alegría que en efecto no quiere polémicas de ningún tipo con los jueces y que ya no dirá nada en los conciertos de sus alumnos.

No es como que mi amiga que conozco desde hace varios años para nada la verdad es que la conocí en el programa, yo la verdad no tengo una amistad cercaba con ella, la foto que subí porque admiro admiro a todos los del panel en sus carreras personalmente no voy a hablar de ellos", dijo el director.