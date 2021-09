Alexander Acha lanza opinión sobre lo que piensa del aborto en México

Alexander Acha de 36 años de edad no se quedó callado y dio su punto de vista sobre lo que piensa del aborto, pues para él legalizar dicha acción se debe debatir de una mejor manera.

Fue por medio de un mensaje que lanzó en su cuenta oficial de Instagram, donde asegura que el delicado tema debería hablarse de una manera más pacifica, pues cree que se ha manejado de una mala manera.

"La mujer que aborta no merece ir a la cárcel… pero tampoco el hijo merece la pena de muerte. ¿Cómo conciliar lo que es justo para ambos? Hace falta un diálogo con respeto y apertura que proteja a ambas partes. Sin religión, sin odio, sin intereses egoístas, con ciencia y conciencia", dice al inicio de su mensaje.

Y es que al parecer el artista es parte del movimiento pro vida, por lo cual su mensaje fue debatido entre los internautas quienes también dieron su punta de vista.

Alexander Acha fue muy claro sobre lo que piensa del aborto/Instagram

Para el cantante interpreté de Te Amo las cosas no deberían arreglarse del todo con protestas ni con hate, pues es lo que se ha dado en los últimos años.

El aborto no resuelve la ineficacia de los procesos de adopción, el aborto no previene una violación ni resuelve la inseguridad que sufre la mujer, no resuelve el machismo que la somete, el aborto no resuelve el problema de los niños en la calle, el aborto no previene un embarazo no deseado… Cada uno de esos problemas necesita soluciones concretas. Es verdad. Pero el aborto no resuelve ninguna de ellas, sigue Alexander Acha en su mensaje.

Cabe mencionar que el ex juez de La Academia siempre se ha inclinado hacia los problemas políticos o religioso y aunque este en la polémica siempre dice lo que piensa.

