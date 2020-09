Alexander Acha reconoce haber sido un joven desubicado y con muchos excesos

México. El cantante mexicano Alexander Acha reconoce haber sido un joven desubicado y con excesos , pero afortunadamente pudo entrar en razón y ayudado por una exnovia, salió de esa difícil situación. En entrevista con EL DEBATE comparte de ello y también de que forma parte de Le Entro, una campaña que pretende reunir 50 mdp para ayudar a la gente de México ante la pandemia del coronavirus por COVID-19.

Muy contento se siente Alexander Acha, hijo del cantante Emmanuel, por formar parte de Le Entro, de la fundación Becar (a cargo de Jorge y Julieta Aziz), y que maneja tres rubros: Salud, Alimentación y Educación. "Que con mi trabajo pueda servir a los más necesitados es valioso para mi, de eso se trata la vida también, de ayudar a las personas a tener una vida mejor en todos los sentidos", refiere.

Le Entro es una campaña de recaudación en la que participan varias celebridades del mundo del espectáculo, el deporte y otros rubros, explica Acha, y él es uno de ellos. A través de www.leentro.com está toda la información para que la gente pueda verla, tenga más conocimiento de lo que se trata y pueda colaborar también, explica el cantautor.

Y aunque es muy joven, Alexander, quien nació en Ciudad de México en 1985, ha pasado en su vida por momentos duros, como seguramente a otros jóvenes de su edad les ha pasado. La pandemia del coronavirus COVID-19 ha traído miedos a su vida, como a la de mucha gente, pero dice que años atrás enfrentó también una situación de mucha incertidumbre.

Fue cuando viví mi divorcio, fue un proceso difícil, tenía 23 años; me casé algo inmaduro y no funcionó y a los pocos meses 'tronó'. Pasé por una etapa difícil, levantó chismes y rumores, pero afortunadamente pude salir adelante."

Alexander Acha supo y decidió desde que tenía 12 años de edad que quería ser artista, compart en entrevista con EL DEBATE. Foto Agencia Reforma

Y tiempo atrás, cuando tenía 19 años de vida, vivió su conversión a Dios, fue un cambio que le llegó justo en el momento indicado y su vida cambió para bien porque fue un chavo bastante desubicado, lo confiesa.

Fui un chavo desubicado y con muchos excesos, no al extremo de ser drogadicto, pero sí de desorden, infidelidades, un poco de promiscuidad y vivir un tanto una vida superficial, sobre todo entre mis 15 y 20 años, también algo egoísta y eso no me trajo nada bueno."

Acha, quien ha popularizado otros temas como Te amo, Amiga, Amor sincero y Llorar, opina que la juventud en todas las épocas siempre ha intentado romper con lo establecido y ha luchado por querer ser feliz, pero a veces se busca en los lugares equivocados; considera que el estar cerca de Dios es lo mejor que le puede pasar no a la juventud, sino a cualquier persona y siempre.

No creo que la felicidad se alcance hoy en día con el dinero, con la popularidad en las redes sociales o con la belleza física, eso puede decorar un poco la vida, pero la felicidad real del corazón depende mucho de la conciencia y de qué tanto practicas el bien en tu vida. La juventud no debe dejarse arrastrar por las pasiones, los apetitos o un deseo sexual."

Alexander siente que eligió el camino correcto

Acha, quien comenzó su carrera artística en 2008, siente que se encuentra en el camino correcto, el de la música.

Vivimos tiempos difíciles en la música, hay muchos cambios y no me los imaginaba, eso me ha exigido una paciencia y humildad que antes no había considerado. La música hoy en día no funciona porque sea buena, sino por lo mucho que puedas invertirle en dinero."

El artista lamenta que hoy en día también la música esté invadida de sexo, de cosas superfluas y culpa a las casas disqueras y medios de comunicación de que el medio musical esté invadido de mucha "basura".

Alexander Acha es un artista que se preocupa por hacer música con calidad, comenta él. Foto de Instagram

Lo que se pasa del límite, lo atrevido siempre ha generado dinero y es negocio, pero es una manera de pensar equivocada, pienso, porque si te sigues por ese camino acabas como tratante de blancas."

Acha se siente orgullos de su música y tiene el compromiso de ser mejor cada día. Siempre ha querido ser un excelente cantante y músico, anheló fama y popularidad, no porque le guste, sino porque lo requiere como parte de su trabajo, reconoce.

Lo que más me gusta de esta carrera es ver la energía que genero con el público con mi música, eso es muy bonito. El inspirarme para escribir canciones o dar conciertos es maravilloso, eso me encanta; lo que menos me gusta es que hay demasiada corrupción, codicia, envidias, tentaciones, vicios, depravación."

Emmanuel y las exigencias que le hizo desde niño

Emmanuel, su padre, figura emblemática en la música mexicana y un artista consagrado hoy día, siempre lo ha aconsejado para ser una buena persona y un gran artista, menciona también Acha. Nunca intentó quitarle su idea de ser artista y siempre lo ha apoyado, al igual que su madre.

De niño me exigia mucho, me exigía la excelencia, sobre todo porque desde que tenía 12 años de edad quise y decidí ser artista, por eso siempre me exigió mucho y se lo agradezco. Ahora el que se exige mucho soy yo a mi mismo para ser mejor cada día."

Te amo, de sus primeros éxitos, es su propia canción favorita hasta ahora, al igual que Llorar, la cual hizo en colaboración con Los socios del ritmo, pero también tiene su favorita dentro del repertorio de su famoso papá; se trata de Pobre diablo, porque le saca las lágrimas y lo conmueve, comparte.

Alexander Acha, quien ha participado en La Academia, promociona actualmente el tema Y tú. Foto de Instagram

Y muchos son los consejos que le ha dado Emmanuel. Recuerda, por ejemplo, uno de ellos:

Un día me dijo que si me permitía la mediocridad en lo que hago, nunca estaría contento con mi trabajo, y que la calidad en lo que haga estaría siempre relacionada con mi satisfacción."

Alexander promociona actualmente Y tú, y anteriormente se escuchó con otros sencillos como Invencible y ¿Dónde están las almas?

