Alexandra Beffer asegura que Chabelo le dijo: "de ti depende regresar, un rapidín y estás al aire"

Ante la serie de denuncias por acoso y abuso sexual que varias celebridades han dado a conocer en días pasados, varios medios de comunicación han retomado la denuncia por supuesto acoso sexual que hizo la actriz Alexandra Beffer en contra de Xavier López "Chabelo", quien estuvo por casi 50 años ininterrumpidos al frente del programa dominguero "En Familia con Chabelo".

Fue en septiembre de 2020 cuando Alexandra Beffer contó en una entrevista para la revista TVNotas, que hace unos años Chabelo le pidió unos "favores sexuales" a cambio de ayudarla a regresar a la televisión. La actriz obtuvo gran fama al participar en 1987 en el show "Las Solteras" del entonces Canal 2 de Televisa. Posteriormente contrajo matrimonio y estuvo lejos de los reflectores por un buen tiempo.

Fue en 1995 cuando quiso retomar su carrera actoral y se enteró que Chabelo estaba llevado a cabo un casting para el programa "La cuchufleta". Confiada de que se quedaría en dicho programa gracias al talento que tiene, acudió a las audiciones que se realizaron en la colonia Nápoles en la Ciudad de México. "Fui durante muchos años la voz del Gansito Marinela, así que me sentía muy segura, fui acompañada de mi esposo, que en paz descanse y de mi hijito de 3 años, pero ellos me esperaron en un sitio para visitas".

Al estar en la audición con Xavier López, le comentó tener mucha experiencia y que podría interpretar cualquier personaje. Supuestamente Alexandra Beffer estaba enseñándole sus fotografías, cuando de pronto, Chabelo le hizo unas "propuestas grotescas, no podía creer lo que me estaba pasando".

Al parecer "el cuate Chabelo" (amigo de todos los niños), le preguntó que tan importante era para ella regresar a la televisión.

Le dije que era muy importante, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él y me respondió, 'de ti depende regresar, un rapidín y estás al aire'.

Ante esto, la actriz le quitó la mano de encima y le dijo que ahí estaba su curriculum, haciendo referencia a que no necesitaba hacer "favores sexuales" para conseguir trabajo. "Dijo que eso no servía de nada y le respondí: 'señor, allá afuera está mi esposo', y me contestó con sarcasmo: '¿Y quién se lo va a decir?, ¿Cómo se va a enterar?, ¿Se lo vas a decir tú?, Porque yo no', se portó muy mal conmigo".

Al salir de la oficina de Chabelo, Alexandra Beffer entró en shock y lloró de indignación; en aquella entrevista para la revista de espectáculos antes mencionada, señaló que no es una santa, "pero en ese momento pensé: '¿para qué sirve estudiar, prepararte, si te van a condicionar?', eso me indignó". La actriz manifestó que por esta razón no regresó a la televisión y optó por hacer una carrera en la radio.

Con respecto al actor y conductor de televisión, dijo que era lamentable que se manejara con una doble cara o doble imagen, "quizá se acuerda de que alguna vez una chava llegó con el hijo y el marido afuera, no lo sé, no sé si ése sea su estilo de vida, no puedo decir más allá de, no sé si a otras chicas les tocó o sólo a mí, pero no soy quién para juzgarlo, que Dios lo bendiga, le deseo lo mejor del mundo".